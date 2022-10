Občanku si do mobilu v Česku oficiálně přidáte nejspíš už od příštího roku

Zatímco platit mobilem je již v dnešní době standardem, doklady do něj stále bohužel oficiálně nenahrajete a tudíž je i nadále potřeba s sebou nosit fyzické průkazy, ať už v peněžence, v MagSafe Wallet na zádech telefonu či jinak. Právě tato skutečnost by se ale měla naštěstí dle všeho již relativně brzy změnit, což by v našich luzích a hájích znamenalo solidní revoluci.

Před pár dny sdílel na svém oficiálním facebookovém profilu místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš příspěvek, který fanoušky mobilních technologií zcela určitě potěší. Informuje v něm totiž o tom, že se doba, kdy budeme moci doklady nahrát jednoduše do mobilu a jejich fyzické verze tedy nechat v klidu doma blíží a pokud se vše podaří tak, jak má, spuštění podpory alespoň některých dokladů se dočkáme již na konci příštího roku. Níže naleznete celé znění jeho příspěvku:

Osobní doklady v mobilu a vždycky po ruce? Zavádíme 21. století do úřadů v ČR. eDokladovka v mobilu bude brzy realitou. K nákupu v obchodě s prokázáním plnoletosti, prokázání totožnosti na úřadech a dalším formalitám už nebudete muset tahat žádné kartičky nebo dokumenty po kapsách. Už dnes používáme telefony k platbám a k řadě dalších věcí, proč by to nešlo na úřadech?

Včera (ve čtvrtek 6. října – pozn. red.) jsem kvůli české eDokladovce svolal Kulatý stůl s odborníky na evropskou legislativu a experty z veřejné správy. Její vývoj se totiž potkává s aktivitami na evropské úrovni, kde k podobné peněžence směřují taky. V rámci českého předsednictví v Radě EU chceme dosáhnout shody mezi členskými státy a posunout se o krok blíž k implementaci. Pohlídáme si, aby česká peněženka byla na zavedení té evropské připravená.

S českou eDokladovkou ale čekat nebudeme. Data i technická řešení jsou připravená. Projekt spustíme snad už na konci roku 2023. Doklady v mobilu nejsou science fiction.

Snad se tedy slova Bartoše naplní a od příštího roku si skutečně tento komfort užijeme dosyta. Pravdou totiž je, že v zahraničí se začíná stávat nahrávání dokladů, tedy minimálně těch nejdůležitějších, čím dál tím větším standardem a je proto velká škoda, že v České republice v tomto směru stále poměrně výrazně zaostáváme. Snad tedy bude vládní řešení nasazeno nejen brzy, ale bude stát skutečně za to i z hlediska spolehlivosti. Není tomu totiž tak dávno, co se (nejen) Češi smáli vládě za to, jak zpackala aplikaci pro očkovací certifikáty COVID-19, registrační systém pro vakcinace nebo třeba jak moc se nepovedlo sčítání lidu.