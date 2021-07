Česko chystá aplikaci pro nahrání dokladů do mobilu

Štve vás, že i v dnešní moderní době je třeba se v případě nutnosti prokázat na úřadech či kdekoliv jinde, kde je to potřeba, fyzickou verzí dokladů? Pak pro vás máme dobrou zprávu. V České republice se totiž chystá speciální mobilní aplikace, která by měla umožnit nahrát doklady do mobilu a následně se jimi kdekoliv prokazovat. Nošení plastových kartiček po peněženkách či kapsách tak částečně odzvoní.

Na aplikaci eDokladovka pracuje Státní tiskárna cenin, která je s vývojem dle informací Novinek již víceméně ve finále. Její dílo totiž prošlo už i kontrolou Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a to s velmi dobrým výsledkem. “„Dali nám akceptaci toho, že využíváme správné šifrování podle standardů, které vyhlásili. Takže musí ještě vzniknout rozhraní, přes které si uživatel pod nějakou identitou stáhne doklady. Příkladem může být Portál občana,“ uvedl pro novinky ředitel Státní tiskárny cenin Radek Muška. Z hlediska technických náležitostí je tedy vše na dobré cestě.

Totéž se však bohužel zatím nedá říci u tuzemské legislativy ošetřující využívání digitálních dokladů. Na tu totiž zdejší právo zatím prakticky nepamatuje a co víc, zatím se ani mezi zákonodárci neřeší, takže je otázkou, jak rychle a potažmo kdy vůbec se digitální doklady dočkají zelené a tím de facto i možnosti přidání do mobilních telefonů. V dnešní koronavirové době, kdy se fyzický kontakt snaží všichni omezit na nezbytné minimum, by však rychlé projednání potěšilo zcela určitě víc než kdykoliv předtím.

Zajímá-li vás pak to, jak přesně by se aplikace využívala, mnoho detailů zatím k dispozici bohužel není. Muška nicméně Novinkám prozradil alespoň to, že stejně jako v případě Tečky a čTečky budou u eDokladovky k dispozici dvě aplikace – jedna pro běžné občany sloužící pro nahrání dokladů do telefonu, druhá pak pro jejich kontrolu například policisty a tak podobně. Aplikace mají fungovat i offline s tím, že ve verzi pro občany se zobrazí QR kód, který po oskenování ověřovací aplikací “odemkne” přístup k některým (uživatelem zvoleným) informacím z průkazu. Ty budou zobrazeny pomocí Bluetooth. Nemusíte se tedy bát toho, že by vaše informace unikly na internet – ten totiž bude aplikace s trochou nadsázky obcházet obloukem a jediné, k čemu by mohl být využit, je stažení digitálních verzí průkazů například z Portálu občana.