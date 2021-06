Tečka: Jak nahrát digitální COVID certifikát do smartphone

Tečka je tu. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky hovořit o čerstvém vydání české verze Covid Pasu, která by nám měla usnadnit následujících několik měsíců. Po přihlášení se do Tečky totiž v aplikaci naleznete veškeré certifikáty, kterými se je možné prokázat na místech, která to vyžadují nebo by vyžadovat mohla – a to samozřejmě jak na území Česka, tak i zbytku EU. Čtečka totiž samozřejmě splňuje evropské standardy.

Jak nainstalovat Tečku

Stáhněte si aplikaci Tečka kliknutím na tomto odkazu na iPhone Spusťte aplikaci, odsouhlaste první vyskakovací okno, nastavte si PIN a potažmo povolte další ověřování přes Touch ID či Face ID Otevře se vám rozhraní aplikace, v tom zvolte možnost Přidat osobu Zvolte způsob, kterým se chcete přihlásit k certifikátu a přihlaste se. Já zvolil přihlášení se přes SMS, což mě přesměrovalo na stránky ocko.uzis.cz, kde jsem se standardně přihlásil a pak jen povolil aplikaci čtečka stahovat mé certifikáty. Celý úkon jsem potvrdil přes „Otevřít“, čímž jsem se navrátil do aplikace zpět Jakmile se přihlásíte k vašemu profilu u ministerstva zdravotnictví, je aplikace de facto připravena k provozu. V seznamu se totiž objeví vaše jméno a vy si tapnutím na něj zobrazíte dostupné certifikáty pro očkování, testy a vše ostatní.

Jak tedy můžete sami vidět, přidání svých certifikátů do aplikace Tečka, za kterou stojí tuzemské ministerstvo zdravotnictví, je naprosto jednoduchou záležitostí. Navíc je super, že jakmile tak učiníte, už se o nic víc starat nemusíte – aplikace si totiž bude průběžně ze serverů ministerstva stahovat vše potřebné a tím se i aktualizovat. Na vás pak už bude jen prokázat se v případě potřeby QR kódem u daného certifikátu. A jedna zajímavost na závěr – do Tečky nahrajete i slovenské certifikáty.