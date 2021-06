Nejrychlejší způsob, jak přidat očkovací certifikát do Wallet v iPhonu

Očkovací certifikát do Wallet v iPhonu si chce nahrát snad každý majitel jablečného telefonu. Způsobů, jak na to, je v současnosti celá řada, přičemž jeden jsme vám na našem magazínu ukázali již včera. Dnes jste nás v komentářích upozornili (za což děkujemena zejména Tomovi a Karlovu :)) na další a musíme uznat, že o poznání pohodlnější. Se zbytkem našich čtenářů se o něj proto rádi podělíme. Jak tedy nejrychleji nahrát očkovací certifikát do Wallet v iPhonu?

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jděte na webové stránky ocko.uzis.cz Přihlaste se buď pomocí své eidentity, nebo skrze číslo pasu, rodné číslo, mail a telefon (druhá možnost je rychlejší, takže bych doporučil tu). Jakmile se přihlásíte do očkovacího portálu občana na svůj profil, sjeďte mírně dolů na sekci Vakcinace a tapněte na Očkovací certifikát Otevře se vám v prohlížeči váš očkovací certifikát (nebo testovací certifikát), ten si někam uložte nebo si jej alespoň vyscreenujte – ideálně někam na počítač, tablet nebo zkrátka jinam než na iPhone. Navštivte stránku getcovidpass.eu na iPhonu Tapněte na „vytvořit“ a odsouhlaste podmínky Naskenujte si QR kód z vašeho certifikátu buď přes fotoaparát, nebo z fotky uložené v telefonu Jakmile tak učiníte, automaticky se vám vygeneruje karta do Wallet se všemi údaji o vás. Stačí ji už jen potvrdit. Od této chvíle ji vždy naleznete ve Wallet

Za řešením pro tvorbu kartiček do Wallet stojí firma Your Pass, kterou si můžou mnozí z vás pamatovat třeba i jakožto tvůrce koronavirové infokarty, na které naleznete již dlouhé měsíce denně aktuální informace o vývoji epidemie v České republice. S ohledem na tuto skutečnost vás tak zřejmě příliš nepřekvapí, že je i zpracování kartičky pro certifikát velmi kvalitní a spolehlivé. Určitě proto doporučujeme do telefonu nahrát certifikát spíše touto cestou, než oklikami přes aplikace třetích stran.