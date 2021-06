Jak přidat očkovací certifikát do Wallet v iPhonu

Jak přidat očkovací certifikát do Wallet zajímá snad každého již naočkovaného jablíčkáře žijícího v České republice. Umístění certifikátu do Wallet je totiž suverénně tou nejpříjemnější možností, jak se s ním prokazovat, jelikož je k němu velmi jednoduchý přístup a designově v ní vypadá daleko lépe než jako uložené PDF s ním či vyscreenovaná verze. Jak certifikát dostat do Wallet vám poradíme v následujících řádcích. O nic složitého se totiž nejedná, byť je nutné dopředu podotknout, že se jedná spíš o alternativní řešení, než o něco hezky učesaného, jako je třeba infokarta o koronaviru z dílny ministerstva zdravotnictví.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jděte na webové stránky ocko.uzis.cz Přihlaste se buď pomocí své eidentity, nebo skrze číslo pasu, rodné číslo, mail a telefon (druhá možnost je rychlejší, takže bych doporučil tu). Jakmile se přihlásíte do očkovacího portálu občana na svůj profil, sjeďte mírně dolů na sekci Vakcinace a tapněte na Očkovací certifikát Otevře se vám v prohlížeči váš očkovací certifikát (nebo testovací certifikát), ten si někam uložte nebo si jej alespoň vyscreenujte – ideálně někam na počítač, tablet nebo zkrátka jinam než na iPhone. Na iPhone stáhněte tuto aplikaci Spusťte jí a proklikejte se úvodními souhlasy Tapněte na „+“ v oranžovém kruhu v pravém dolním rohu Zvolte „Scan the barcode on the card“ Povolte přístup k fotoaparátu a oskenujte si QR kód z vašeho certifikátu do telefonu, následně vyskočí tabulka pro převedení do Wallet, kterou je třeba potvrdit Po potvrzení se dostanete ke tvorbě karty do Wallet. Zvolit si můžete, co chcete. Já osobně zvolil palubní lístek do letadla, který jsem jen pojmenoval jako Očkovací certifikát a napsal do něj své jméno. Jakmile vyplníte veškeré náležitosti, které chcete na kartě ve Wallet mít, stačí už jen dát Done a poté Přidat. Jakmile tak učiníte, karta se automaticky přidá do Wallet a vy jí v ní vždy najdete. QR kód na ní samozřejmě funguje stejně jako na pravém certifikátu. Že tomu tak jsem jsem ověřil aplikací čTečka ministerstva zdravotnictví a vše funguje tak, jak má.