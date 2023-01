eDokladovka: Doklady v mobilu budeme mít už letos, nejpozději začátkem příštího roku

Aplikace eDokladovka, která umožní mít své osobní doklady uložené v mobilním telefonu, by měla být dostupná na konci letošního, nejpozději na začátku příštího roku, uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Pokud se tak skutečně stane, pak ČR zhruba o rok předběhne nařízení eIDAS 2.0, které schválila Evropská unie a které nařizuje, aby členské státy od roku 2025 umožnily svým občanům využívat digitální podobu dokladů. Bohužel jak již bývá zvykem, EU sice něco nařídila, ovšem podobu, si mohou jednotlivé státy zvolit. Pokud ovšem aplikace dodrží nařízení eIDAS 2.0, pak by neměl být problém ji používat v celé EU.

Abychom však nepředbíhali, pojďme se podívat na to, jaké řešení připravuje ČR v podobě aplikace eDokladovka, kterou pomáhá vyvíjet státní tiskárna cenin, která právě doklady pro občany vydává. V první fázi, která by měla nastat již na konci letošního roku, budou mít možnost občané ČR nahrát do aplikace občanský průkaz a řidičský průkaz s tím, že později by měla aplikace umožnit také komunikaci s úřady a firmami v celé EU. eDokladovka splňuje nařízení eIDAS 2.0 a měla by tak skutečně fungovat v celé EU. Ve výsledku by vám tak doklady v mobilním telefonu měly v aplikaci eDokladovka posloužit stejně tak dobře v ČR, jako například v Itálii nebo Rakousku.

Do eDokladovky by postupně mělo být možné nahrát všechny doklady, které vydává STC (státní tiskárna cenin nebo jiné autorizované subjekty). Sama tiskárna cenin uvádí, že je důležité si uvědomit, že eDokladovka nebude nahrazovat fyzické doklady v podobě plastových či jiných karet. Ty budou stále vydávány, ovšem pokud bude občan chtít, bude mít možnost nahrát tento doklad také do aplikace eDokladovka, kde bude sloužit jako digitální verze fyzického dokladu (nikoli kopie). Doklady uložené v eDokladovce pak bude možné kontrolovat pomocí jedné kontrolní aplikace, kterou budou vybaveny kontrolní orgány. Kontrolní aplikace komunikuje s Edokladovkou pomocí rozhraní Bluetooth a bezpečným způsobem kontroluje integritu a pravost údajů. „Ověření dokladu bude fungovat i v offline režimu mobilního zařízení. Uživatel, občan si může ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole. Doklad přečtený z aplikace eDokladovka se kontrolnímu orgánu zobrazí v kontrolní aplikaci, která dále umožňuje například další on-line lustraci dokladu v registrech,“ uvádí státní tiskárna cenin.

Aplikace eDokladovka je přímo závislá na novele zákona o právu na digitální služby , kterou v polovině prosince loňského roku schválil senát a následně podepsal prezident ČR. Agenda týkající se tohoto zákona by měla začít fungovat v březnu nebo dubnu letošního roku, jak uvádí Bartoš s tím, že aplikace eDokladovka bude dostupná na konci letošního, nejpozději začátkem příštího roku.

Co eDokladovka nabídne