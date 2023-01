Historie Spotify v kostce: Rozmach do světa, kontroverze a vztah k Applu

Hudebních streamovacích služeb je na současném trhu více, zejména majitelé Apple zařízení se ale většinou dělí na dva tábory – tým Apple Music a tým Spotify. Popularita druhé jmenované platformy je Applu z pochopitelných důvodů trnem v oku. Jak vypadala cesta Spotify z okraje na vrchol popularity? A proč měl Spotify spor s Applem?

Ze Švédska do světa

Spotify je původně švédská streamovací hudební platforma, jejímiž zakladateli se v roce 2006 stali Daniel Ek a Martin Lorentzon. V současné chvíli se může pochlubit stovkami milionů aktivních uživatelů, z toho téměř dvěma sty miliony platících prémiových uživatelů. Služba s charakteristickým zelenočerným logem nabízí nejen vlastní aplikace, ale i webovou verzi, a umožňuje uživatelům poslech podcastů, jednotlivých skladeb, alb, playlistů, ale také tvorbu vlastních seznamů skladeb a spoustu dalšího. Služba Spotify je v současné chvíli dostupná v naprosté většině světa a napříč platformami. Daniel Ek tvrdí, že název vznikl kombinací slov „spot“ a „identify“. Spotify dlouhé roky fungovalo na lokálním trhu, počátkem roku 2010 ale jeho tvůrci zpřístupnili bezplatný tarif ve Velké Británii. O pár let později následovalo spuštění ve Spojených státech, a služba si pomalu ale jistě začala dláždit cestu k celosvětové slávě. Uživatelé byli nadšení z možnosti poslouchat své oblíbené skladby i bez nutnosti placení, byť za cenu omezení a reklam, a cena prémiového předplatného byla poměrně sympatická. Model předplatného navíc spoustě lidí vyhovoval více než nelegální stahování nebo jednorázové nákupy na iTunes. Vše se zdálo být zalité sluncem, realita ale byla trochu odlišná.

Spotify je k dispozici na všech možných platformách:

Kontroverze

Navzdory úspěchu se vzestup společnosti Spotify na vrchol neobešel bez několika překážek a skandálů. Spotify funguje tak, že získává svůj obsah od velkých nahrávacích společností i nezávislých umělců, a platí interpretům, autorům a vydavatelstvím autorské poplatky za streamovanou hudbu. Zpěvačka Taylor Swift byla jedním z prvních hudebníků, kteří veřejně vystoupili proti společnosti Spotify kvůli tomu, kolik umělcům platí, a celou platformu označila za „experiment“, který tvůrce neodměňuje spravedlivě. Pár let po svém odchodu ze Spotify se ale rozhodla na platformu opět vrátit. Hudebník Jay Z šel ve svém odporu proti Spotify o dost dál, a rozhodl se v roce 2016 založit vlastní konkurenční službu Tidal. Proti Spotify se v průběhu let vzbouřili i někteří méně známí interpreti, které podle jejich vlastních slov platforma nepodporuje dostatečně, a nešíří o nich povědomí. Někteří posluchači zase kritizovali Spotify za to, že z platformy odstranilo skladby některých kontroverzně vnímaných interpretů.

Spotify vs. App Store

Na stránkách našeho magazínu jsme v minulosti také mnohokrát zmiňovali spor, který platforma Spotify vedla se společností Apple. Jablkem (sic!) sváru zde byla tehdejší 30% provize, kterou si Apple účtoval za nákupy, uskutečněné v aplikacích stažených z App Storu. Společnost Spotify nebyla jediná, komu zmíněná provize přišla neúměrně vysoká, a vytáhla do boje proti cupertinskému gigantovi. Spor vyústil dokonce ve stížnost, kterou Spotify podal na Apple u Evropské komise. Ta dala relativně nedávno Spotify za pravdu s tím, že podle jejích předběžných závěrů Apple s největší pravděpodobností narušuje hospodářskou soutěž. Popularita streamovací služby Spotify mezitím dál utěšeně roste. Podle nejnovějších údajů se nyní na platformě nachází více než 80 milionů skladeb, a služba se může pochlubit 456 aktivními uživateli měsíčně, z toho 195 milionů činí platící uživatelé. Každý měsíc přibyde na Spotify zhruba 1 800 000 skladeb, a více než 44 % uživatelů poslouchá Spotify každý den.