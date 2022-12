Šéfové Mety a Spotify se ostře obuli do Applu. Co jim vadí tentokrát?

Neuplyne den, aby se Apple nestal terčem kritiky. Tou ho například před pár hodinami zavalili i šéfové společností Meta a Spotify, tedy Mark Zuckerberg spolu s Danielem Ekem. Ve své podstatě se však jednalo o kritiku stejné věci – konkrétně App Storu.

Ke kritice Applu se oba muži odhodlali konkrétně na summitu The New York Times DealBook, na kterém vystupují v diskuzních blocích špičky z nejrůznějších odvětví. Mark Zuckerberg z Mety využil této příležitosti k tomu, aby Apple zkritizoval za jeho App Store, jehož zásady pro aplikace jsou dle jeho názoru naprosto neudržitelné. Apple je pak dle Zuckerberga navíc jedinou společností, která se snaží takto výrazným způsobem omezit aplikace jako takové. Naproti tomu takový Google zaslouží podle Zuckerberga pochvalu za to, jak přistupuje k alternativním obchodům s aplikacemi, potažmo k aplikacím stažitelným z internetu. Víceméně stejný postoj k Applu a jeho App Store zastává i Daniel Ek ze Spotify, který se nechal konkrétně slyšet, že pravidla App Store dávají vývojářům pouhou iluzi kontroly nad jejich aplikací. Jablečný obchod s aplikacemi pak Ek dokonce označil jako hrozbu pro budoucnost internetu a to z jednoho prostého důvodu – spotřebitelům odepírá možnost volby.

Ač si lze o kritice šéfů Mety a Spotify myslet cokoliv, pravdou je, že počínání Applu ohledně App Storu si začínají čím dál tím vice všímat i mnohé úřady v čele s Evropskou unii či USA, které začínají prošetřovat, zda není náhodou veškerá kritika na jeho adresu oprávněná. Pokud by se pak náhodou ukázalo, že tomu tak je, Applu by pravděpodobně nezbylo nic jiného než se tlaku zvenčí podvolit a instalaci aplikací upravit tak, že bude možná i ze zdrojů mimo App Store.