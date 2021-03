Kolik dostane umělec za každé přehrání jeho skladby od jednotlivých streamovacích služeb

Když si člověk v dobách před streamovacími službami koupil hudební nosič, měl z něho umělec jasné procento zisku, přičemž kolikrát jste si jej přehráli, nikdo neřešil. Doba ale pokročila a dnes se poslech soustředí spíše na streamovací služby. Výjimky samozřejmě existují a vinylové desky se pořád nejen že vyrábějí, ale i prodávají a sbírají. Kolik ale platí služby, jako jsou Spotify, Apple Music, YouTube a další umělcům za jednotlivá přehrání?

Podle průzkumu společnosti Soundguys to jsou skutečně hodně nízké částky, které jsou ještě rozdělovány mezi interpreta a nahrávací studio. Uvedená tabulka, kterou společnost sestavila, počítá s jednotlivými přehráními, takže čím více se daný interpret a jeho tvorba poslouchá, tím více samozřejmě také vydělá.

Pokud se zaměříme na ty nejznámější streamovací služby, patří zároveň k těm, které platí nejméně. Spotify tak za jedno přehrání vyplatí umělci 0,00331 dolaru, Apple v rámci jeho Apple Music 0,00495 dolaru, Google Play 0,00543 dolaru a např. Deezer 0,00567 dolaru. Nejlépe platí u nás neznámý Qobuz a to 0,04390 dolaru. Totálně třeba propadá americká Pandora s provizí 0,00155 dolaru. Pokud se podíváme na přepočet na české koruny, tak v případě Spotify to je 0,07 Kč za přehrání, v případě Applu 0,11 Kč, a Google Play 0,12 Kč. Už dávno ale platí, že umělci, a to obzvláště ti menší nebo jen lokální, nejsou živi z prodejů svých desek ale z pořádaných koncertů. I když tedy streamovací služby pořád rostou a rozšiřují počet svých uživatelů, i tak aktuální doba umělcům rozhodně nepřeje. Ze streamů totiž rozhodně nezbohatnou.