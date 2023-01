Kuo: Apple letos nejspíš představí nový iPad mini, toto přinese

Fanoušci malých iPadů by si měli alespoň podle velmi dobře informovaného analytika Ming-Chi Kua přijít na své. Kalifornský gigant totiž chystá po roční odmlce jeho novou generaci, kterou chce celkovou úroveň této modelové řady opět o něco povznést. Zásadní upgrade však nečekejte.

Kuovy zdroje, které pochází jak z dodavatelského řetězce, tak i ze zaměstnaneckých řad Applu, se nechaly konkrétně slyšet, že se u nového iPadu mini nepočítá s žádnými zásadními upgrady. Tím hlavním má být nasazení výkonnějšího procesoru, přičemž možná dojde ke zvýšení základního úložiště a navýšení RAM paměti. Žádné další větší upgrady však v plánu nejsou, takže se dá říci, že Apple u nového mini do jisté míry naváže na strategii použitou u nových iPadů Air a Pro. Ani u těch totiž nenasadil ve výsledku nic (vyjma procesoru), co by stálo za řeč.

Co se týče termínu představení, Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že ten je v současnosti naplánován na konec roku, přičemž nejpravděpodobnějším měsícem je říjen, ve kterém jsme již v minulosti pár odhalení iPadů viděli. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že vzhledem k současné ekonomické situaci ve světě v kombinaci s opět se objevujícími problémy s výrobou kvůli rozpuku pandemie COVID-19 si nechává Apple otevřená vrátka i pro odhalení na začátku roku 2024, byť by se tomuto termínu rád vyhnul. Vše ale v tomto směru ukáže až čas a vývoj celkové situace ve světě.