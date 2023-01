První iPady s OLED dorazí už příští rok a nabídnou nové úhlopříčky

Přestože iPady Pro přijaly displeje s mini LED podsvícením relativně nedávno a menší z nich navíc stále spoléhá jen na Liquid Retinu a jinak tomu nemá být ani pro letošní generaci, Apple už spřádá plány na nahrazení mini LED dalším typem displeje. Řeč je konkrétně o OLED, který v současnosti používá u iPhonů a který se svými zobrazovacími schopnostmi zdá oproti mini LED displeji ještě vhodnější. A díky přednímu displejovému expertovi a analytikovi v jedné osobě Rossu Youngovi již v tuto chvíli víme první zajímavé detaily.

Youngovy zdroje tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu představit první iPady Pro s OLED displeji v prvním čtvrtletí příštího roku. S OLED displejem si přitom má počítat u obou velikostních variant, takže Apple po letech opomíjení konečně uspokojí i ty uživatele, kteří upřednostňují menší tablety, ale zároveň prahnou po tom nejlepším, co mohou mít k dispozici. Co se pak týče dalších novinek, Young uvedl konkrétně to, že má Apple v plánu mírně upgradovat úhlopříčky a iPady zvětšit z 11“, respektive 12,9“ zařízení na 11,1“, respektive 13“ zařízení. Zda toho dosáhne zúžením rámečků kolem displejů či mírným zvětšením těla iPadů je nicméně v tuto chvíli nejasné, byť logičtější se zdá být první varianta i vzhledem k neustálé snaze Applu zmenšovat rámečky kolem displeje všech svých produktů. Jasněji nicméně budeme v tomto směru mít až v následujících měsících, které zaručeně přinesou další informace o chystaných novinkách.