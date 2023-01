Jak správně nabíjet iPhone je něco, na čem se i nadále stále neshodne většina uživatelů – a přitom je to tak jednoduché. Všeobecně platí, že by baterie uvnitř iPhonu měla vydržet okolo dvou let, jelikož se jedná o spotřební zboží, které postupem času a využíváním ztrácí své vlastnosti. Každopádně při nesprávném nabíjení můžete životnost baterie výrazně zkrátit, což je něco, co nikdo z nás nechce. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na několik tipů, jak správně nabíjet iPhone, aby baterie vydržela co nejdéle. Mohlo by vás zajímat 6 způsobů, jak nabíjet iPhone Vše o Apple Pavel Jelič 28. 11. 2019

Originální příslušenství Pro maximální výdrž baterie byste měli všechny mobilní telefony nabíjet pomocí originálního příslušenství, u iPhonu se stačí držet příslušenství s certifikací MFi (Made For iPhone). To platí jak pro kabely, tak také pro adaptéry. Pokud si stojíte za tím, že jsou neoriginální kabely a adaptéry (bez certifikace MFi), které zakoupíte na každém rohu, stejně kvalitní, jako ty originální, tak jste na omylu. Neoriginální příslušenství může baterii uvnitř vašeho telefonu poškodit, popřípadě minimálně snížit její životnost. Na první pohled může neoriginální příslušenství vypadat velice podobně, jako to originální, avšak největší rozdíly najdete ve „vnitřnostech". Originální adaptéry disponují složitými plošnými spoji, které adaptér dokáží také chránit před přehřátím či jiným selháním. Fotogalerie nabijeni_iphone3 nabijeni_iphone2 nabijeni_iphone1 Vstoupit do galerie Stejně to platí i u kabelů. Výběr kabelů je snad ještě důležitější, než výběr samotného adaptéru. Kabel se totiž musí s adaptérem domluvit, jaké napětí a proud se bude baterii dodávat. Pokud se domluví špatně, je oheň na střeše – a to v některých případech doslova. Opět tedy i při používání kabelů používejte ty certifikované či originální. Pokud byste použili neoriginální kabel, může dojít hned k několika nepěkným scénářům. Od nefunkčnosti nabíjecího konektoru, přes jednoduché přetrhnutí kabelu, apod. Rozhodně se tedy vyplatí si pár stovek připlatit, než si zakoupit padělek, který zvládne bez problému odrovnat zařízení za (desítky) tisíc korun.

Ideální teplota Neméně důležité je také to, v jaké teplotě vaše zařízení nabíjíte. Příliš vysoká, ale také příliš nízká teplota může způsobit velké problémy. Vzhledem k tomu, že při nabíjení dochází k zahřívání baterie a celého telefonu, tak je nevhodné zařízení nabíjet například na slunci anebo kdekoliv jinde, kde je vysoká teplota. Minimálně byste při vysokých teplotách měli telefon alespoň vytáhnout z krytu, abyste mu umožnili „dýchání“. V případě nízkých teplot se zase může stát to, že se postupným zahříváním uvnitř zařízení začnou srážet kapky vody, čímž může dojít k budoucí korozi, anebo ke kompletnímu zničení. Například Apple na svých stránkách uvádí, že se optimální tepelná zóna iPhonu pohybuje od 0 do 35 °C, což lze aplikovat i na ostatní telefony.

Aktualizace operačního systému Pro zachování co možná největší výdrže baterie je nutné vaše zařízení udržovat aktuální. Výrobci smartphonů prostřednictvím nových aktualizací často řeší problémy s nadměrným vybíjením baterie. Jediná možnost, kdy můžete s aktualizací vyčkat, je tehdy, když vychází zbrusu nový operační systém s novým pořadovým číslem. Pokud se však bavíme o aktualizacích „za tečkou" (tj. 16.1, apod.), měli byste je provádět prakticky ihned, jakmile to bude možné. Aktualizaci iPhonu provedete v Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru. U Androidu je postup aktualizace obdobný, stačí v menu najít sekci Aktualizace. Fotogalerie #2 aktualizace-beta-verejna-ios16-3 aktualizace-beta-verejna-ios16-4 aktualizace-beta-verejna-ios16-2 aktualizace-beta-verejna-ios16-1 Vstoupit do galerie