Jak vyčistit AirPods, AirPods Pro a AirPods Max

Jak vyčistit AirPods je otázka, kterou si časem začne klást každý majitel jablečných bezdrátových sluchátek. Správná péče o AirPody vám zajistí, že vám vaše sluchátka budou vždy spolehlivě fungovat. Očistu AirPodů byste měli provádět pravidelně, pokud ale na pravidelnou péči nemáte čas nebo chuť, věnujte svým sluchátkům v tomto směru pozornost alespoň v rámci svátečního či novoročního úklidu.

Jak čistit AirPody

Stejně jako jiná elektronická zařízení jsou i vaše AirPody z pochopitelných důvodů citlivé na vodu a vlhkost jako takovou. Proto si při jejich čištění dávejte velký pozor na to, aby se do nich nedostala ani kapka vody nebo čisticího prostředku. Pokud je to možné, použijte k očistě AirPodů suchý měkký hadřík, který nepouští vlákna Hadřík můžete jemně navlhčit vhodným čisticím prostředkem, po očištění ještě pro jistotu sluchátka důkladně otřete suchým hadříkem. Rozhodně nic nezkazíte tím, když AirPody po očištění necháte ještě pro jistotu oschnout pár minut na vzduchu, a až poté je vrátíte zpět do nabíjecí krabičky. Pro vyčištění drobných záhybů, otvorů, nebo třeba vnitřku nabíjecí krabičky se výborně bude hodit měkký, kvalitní štěteček – ujistěte se ale, že opravdu nepouští štětiny. Štěteček můžete nahradit také kvalitnější vatovou tyčinkou nebo jemným jednosvazkovým kartáčkem. Pro účely dezinfekce AirPodů můžete v souladu s doporučeními společnosti Apple použít 70% roztok izopropylalkoholu.

Čím vyčistit AirPody a na co si dát pozor

Při čištění AirPodů se vyvarujte používání jehel či párátek, která by se v otvorech mohla zalomit. Užitečným a šikovným pomocníkem pro čištění AirPodů jsou také nejrůznější speciální hmoty, připomínající plastelínu nebo žvýkačku. Na tuto hmotu se snadno a rychle nalepí případné nečistoty, které by se mohly nacházet na AirPodech nebo na jejich nabíjecím pouzdře. Pokud patříte mezi majitele AirPods Pro, věnujte pozornost také silikonovým špuntům vašich sluchátek. Tyto špunty můžete opatrně sejmout, opláchnout je vodou, důkladně osušit čistým hadříkem a poté nechat ještě pro jistotu doschnout na vzduchu. Při nasazování nezapomeňte špunty na AirPody pečlivě zacvaknout, před zacvaknutím se ujistěte, že jste je natočili do správné pozice. Pokud vlastníte AirPods Max, použijte k jejich očištění vhodný hadřík, mírně navlhčený čistou vodou. K otření do sucha použijte suchý hadřík a nechte sluchátka dokonale uschnout, než si je opět nasadíte.

Jak vyčistit AirPods Max

Před vyčištěním náušníků AirPods Max smíchejte lžičku tekutého pracího prostředku s šálkem vody. Sejměte náušníky ze sluchátek, do roztoku namočte vhodný hadřík, důkladně ho vyždímejte a opatrně otřete náušníky i hlavový most. Při čištění hlavového mostu držte sluchátka vzhůru nohama, abyste předešli vniknutí tekutiny do sluchátek. Po očištění použijte hadřík navlhčený čistou vodou, čištění dokončete důkladným otřením suchým hadříkem, a sluchátka nechte dokonale doschnout na vzduchu.