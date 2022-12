Nejzajímavější „smart“ dárky z přelomu tisíciletí aneb s čím jsme si před lety hráli

Technologie jdou kupředu mílovými kroky, a spolu s tímto vývojem se také mění vánoční přání technologických nadšenců. Není to zase tak dávno, co si mnozí přáli najít pod stromečkem nejnovější Nokii, a nikoliv iPhone. My se v dnešním článku vrátíme do druhé poloviny 90. let a zavzpomínáme na to, jaké technologické zázraky jste tehdy teoreticky mohli nalézt pod stromečkem – pokud jste měli opravdu velké štěstí.