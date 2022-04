Od walkmanů k MP3 přehrávačům aneb jak jsme poslouchali hudbu v 90. letech

Pokud dnes chceme na cestách poslouchat hudbu, ve většině případů k tomuto účelu používáme své smartphony. Vždy tomu ale tak nebylo. V dnešní části našeho „nostalgického“ seriálu si připomeneme dobu, kdy svět začal pomalu přecházet z oblibených walkmanů na jiná zařízení. Na čem všem jste svou oblíbenou hudbu poslouchali vy?

Walkman nebo discman?

Fotogalerie Sony Walkman wiki 2 Sony Walkman wiki 3 Sony Walkman wiki 4 Sony Walkman wiki +3 fotky Walkman Aiwa eBay Walkman Sanyo eBay Vstoupit do galerie

Historicky první walkman z dílny společnosti Sony spatřil světlo světa koncem sedmdesátých let minulého století. Náš seriál se ale věnuje létům devadesátým, proto přeskočíme postupný vývoj walkmanů jako takový a přesuneme se rovnou do doby, kdy tato zařízení začala být z výsluní pomalu ale jistě vytlačována discmany. Výjimečně zamíříme i do 21. století a v krátkosti si připomeneme MP3 a MP4 přehrávače, a nezapomeneme stručně zmínit ani nástup iPodů. Sony samozřejmě nebyl jediným výrobcem walkmanů. Výraz „Walkman“, který měl původně označovat specifický produkt od Sony, se ale postupem času vžilo jako všeobecné označení pro přenosný přehrávač na magnetofonové kazety bez ohledu na výrobce. Podobně jako walkmany měly i discmany – tedy přenosné přehrávače hudebních CD – různé výrobce, společnost Sony ale ve své době patřila k těm nejvýznamnějším.

Fotogalerie Discmany eBay Sony Discman Car Kit baleni eBay Sony Discman Wiki 2 Sony Discman Wiki 3 +2 fotky Sony Discman wiki Vstoupit do galerie

Přestože první discman z dílny této japonské firmy spatřil světlo světa již v roce 1984, u nás se tento typ přenosných přehrávačů začal větší popularitě těšit spíše až v průběhu druhé poloviny devadesátých let. Postupem času discmany získávaly čím dál více funkcí včetně možnosti naprogramování vlastního pořadí skladeb, a výrobci je také vybavovali například FM rádiem – milovníci nostalgie si nového discmana mohou pořídit i dnes. Lidé vyráželi na cesty vybavení nejen svými discmany, ale často také nejrůznějšími taštičkami, ve kterých se nacházely sbírky jejich CD. A zatímco řada milovníků hudby bez ustání listovala sbírkou svých CD v pouzdře, na obzoru se objevil formát MP3.

Malé tělo, tisíce skladeb

Na trhu s přenosnými přehrávači se na chvíli objevily například přehrávače minidisků, příliš dlouho se na něm ale neohřály – pomalu začalo být jasné, že toto odvětví ovládne již dříve zmíněný formát MP3. Počátky formátu MP3 se datují dokonce ještě do první poloviny devadesátých let minulého století, tento formát byl ale ještě nějakou dobu vyhrazen pouze počítačům, a jeho cesta do kapes a tašek posluchačů hudby byla poměrně dlouhá. První MP3 přehrávače se začaly na masový trh dostávat sice již kolem roku 1997, na jejich výraznější rozšíření v našich zemích jsme si ale museli ještě nějaký ten rok počkat.

Podobně jako walkmany a discmany procházely také MP3 přehrávače postupným vývojem. První komerčně prodávaný MP3 přehrávač s názvem MPManF10 například pojal pouze osm skladeb, kapacita přehrávačů se ale postupně navyšovala. Docházelo také k postupnému zmenšování jejich konstrukce – některé přehrávače se silně podobaly discmanům, a uživatelé museli nejprve svou sbírku MP3 skladeb vypálit na CD, které se posléze přehrávalo v tomto přehrávači. Na trhu byly ale k dostání také MP3 přehrávače, které svou velikostí připomínaly spíše zapalovač, stejně jako přehrávače podobné iPodu, vybavené černobílými i barevnými displeji. Do komentářů se nám můžete pochlubit, na čem všem jste poslouchali vaši oblíbenou hudbu.