Nejlepší filmy o Applu, na které byste se měli přes svátky podívat

Jste-li opravdovým fanouškem jablečné společnosti, možná si chcete rozšířit obzory o její historii. Apple je světový pojem, ke kterému se váže dlouhá historie. Je tedy několik tematických filmů, které rozhodně stojí za to, a určitě vám zpříjemní vánoční svátky. Pojďme se na ně společně podívat.

iSteve

Je samozřejmě jasné, o kom příběh bude pojednávat. Film iSteve je poněkud rozporuplný, jelikož se snaží ukázat Steva Jobse z poněkud jiného úhlu. Byť jsou ve filmu historicky přesná fakta, jsou leckdy podána divákovi bizarním způsobem, za které si film vysloužil kritiku. Film byl natočen v roce 2013 a jednu z hlavních rolí zde hraje Justin Long, který v minulosti hrál v jablečných reklamách. Film má na čsfd.cz 51 %.

Piráti ze Silicon Valley

Pokud jde o historii Applu, je tento film mezi fanoušky tím nejoblíbenějším. Podstatná část snímku je totiž věnována konkurenčnímu boji mezi Applem a Microsoftem. Film obsahuje velké množství historicky přesných skutečností, což potvrdil kdysi i sám Bill Gates. Na čsfd.cz má tento film 75 %.

jOBS

Jde zřejmě o nejznámější film pojednávající o jablečné společnosti, a to kvůli herci Ashtonu Kutcherovi. Role mu bohužel tolik nesedla a kritika se jen hrnula. Dospělo to tak daleko, že byl nominován na Zlatou malinu, což je opak slavných Oscarů. Tento snímek příliš nezasahuje do soukromí Steva Jobse, neboť nás zavede k samotnému vzniku společnosti. Jeho vadou na kráse je pravděpodobně skutečnost, že příběh končí v roce 2001, kdy Jobs představil světu iPod. Na čsfd.cz film obdržel 65 %.

Steve Jobs

Prozatím se jedná o nejnovější film vyprávějící příběh legendárního jablečného vizionáře. Film lze považovat za velmi povedený, neboť Michael Fassbender, jenž ztvárnil Steva, byl nominován na Oscara i na Zlatý glóbus. Žádnou cenu ale bohužel nezískal. To se ovšem nedá říct o Kate Winslet, která získala Zlatý glóbus za herečku ve vedlejší roli. Film je rozdělen do tří částí, z nichž každá vypráví o momentech těsně před představením klíčového jablečného produktu. Snímek získal na čsfd.cz 68 %.