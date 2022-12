Neotálejte s nákupy dárků na Alze. Garance doručení do Vánoc skončí již brzy

Komerční sdělení: Vánoce klepou na dveře a na shánění dárků pro vaše blízké už tedy příliš času není. Pokud jste si je zajistili v předešlých týdnech, gratulujeme, protože máte tím pádem zajištěn pro nadcházející dny klid. Pokud však patříte mezi tu sortu uživatelů, která řeší vánoční dárky na poslední chvíli, je nejvyšší čas vše zajistit. I opozdilci však naštěstí mohou zatím zůstat relativně v klidu – Alza totiž stále garantuje dodání objednávek do Vánoc, takže pokud máte vybráno zboží z její nabídky, neměl by být problém. Jedním dechem ale musíme dodat, že garance doručení do Vánoc tu bude už jen posledních pár hodin. S doručením do Vánoc totiž můžete počítat jen u objednávek dokončených do 20. 12. 2022 – tedy alespoň v případě volby doručení na partnerská odběrová místa či na adresu. Rozhodně tedy s objednávkami neotálejte, ať vám pak pod stromečkem nezbudou oči pro pláč.

Dárky na Alza.cz seženete zde