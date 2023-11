Apple: iPhonů 15 Pro (Max) by měl být do Vánoc dostatek

týdnech či měsících po spuštění jejich prodejů beznadějně vyprodané. Jinak tomu bohužel není ani letos, byť Apple přislíbil, že do Vánoc by mělo být v tomto směru lépe a neměla by se tedy opakovat situace z loňska, kdy někteří jablíčkáři čekali na své iPhony 14 Pro (Max) klidně až do ledna či února.

Ačkoliv by si leckdo myslel, že se Apple ze svých prodejních nezdarů vycházejících z nedostupnosti nových iPhonů poučí a připraví si jich dostatek, aby byl schopen poptávku uspokojit hned po startu prodejů v maximální možné míře, vůbec se tak neděje. Kritiku za to proto schytal kalifornský gigant i včera při oznamování finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí. Investoři, kteří se hovoru se šéfem Applu zúčastnili, si totiž samozřejmě příležitost poukázat na mizernou dostupnost telefonů ujít nenechali. Tim Cook sice jejich slova potvrdil, nicméně jedním dechem dodal, že v dohledné době by se měla situace změnit. „Věříme, že později v tomto čtvrtletí dosáhneme rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou,“ řekl konkrétně Cook.

Jak chce Apple dosáhnout toho, že se dostupnost iPhonů zlepší, sice v konferenčním hovoru nezaznělo, nicméně vzhledem k minulosti se dá očekávat, že bude celou situaci řešit snahou maximalizovat výrobu, popřípadě útlumem výroby základních iPhonů a navýšením výroby iPhonů řady Pro. Nutno přitom říci, že zlepšení dostupnosti v předvánočním období je pro něj zcela klíčové, jelikož spousty analýz v minulosti ukázaly, že mnozí jablíčkáři už nový iPhone nekoupí, pokud se jim nepodaří získat právě do Vánoc. Pokud tedy nyní Apple nezaboduje, je dost dobře možné, že s penězi některých jablíčkářů bude muset počkat až do příštího září.