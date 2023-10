Recenze iPhone 15 Pro Max: Takhle si opravdu lze představit to nejlepší od Applu 

Září patří iPhonům. I letos jsme se dočkali klasických čtyř modelů, i letos je mezi nimi jeden, který je nejvybavenější. V posledních letech to bylo pouze velikostí displeje a baterie, letos k tomu přibyl i rozdíl v teleobjektivu. A je to malý krok pro Android konkurenci, ale velký pro všechny jablíčkáře. iPhone 15 Pro Max je po právu tím nejlepším, co u Applu seženete.

Dodatek k předchozí větě: Mezi smartphony, hodilo by se samozřejmě dodat. Apple svou řadu iPhonů 15 mírně designově inovoval, kdy to ale nemusí neznalý zákazník ani poznat. V případě Pro modelů je to možná ta nejmenší změna, o které je třeba se bavit. Jasně jí přebíjí totiž něco jiného.

Titan je nová ocel

Ocel nám nahradil titan. Názory na tento krok společnosti se značně různí. Jedni to považují za mrhání zdroji, druzí zmiňují, že to navýší cenu, další kritizují, že nové pojetí designu, a to i s titanem, má za následek menší celkovou odolnost iPhonů 15 Pro. Ať je to jak chce, tu odolnost skutečně neposoudíme, dokud nám telefon neupadne, což skutečně simulovat nechceme. Zatím se tak spokojíme s tvrzením, že když se z titanu dělají rakety, je to dost dobré i pro iPhone.

Tím bychom tedy měli tu odolnost. Teď je vhodné podívat se na ten titan po stránce vizuálu a používání. Je matný, což sice paradoxně může vypadat levněji, ale po všech těch leštěných ocelí minulých let je to fajn změna. Pořád je zde navíc vidět i cítit ten rozdíl mezi „levným“ hliníkem. Po 14 dnech v ruce a používání zařízení bez pouzdra je titan bez škrábnutí. Ta černá navíc vypadá pořád skvěle. Kritizované otisky prstů zde logicky jsou, ale nejsou na první dobrou vidět. Abyste je odhalili, musíte zkoumat.

Váha je ale to, za co můžeme titanu děkovat nejvíce. 240 g vážící iPhone 14 Pro Max byl opravdu hodně těžký, kdy u novinky hrozilo, že se opět při použití oceli, váha navýší. Nakonec nám spadla o 19 g, což poznáte. Poznáte to v kapse, poznáte to v ruce, u ucha i v MagSafe držácích, kde prostě zařízení drží lépe. Samo o sobě se drží celkově o hodně lépe. Samozřejmě tady za to může ta mírná změna designu, kdy vás ostré hrany už neřežou do ruky a ostatně i o něco menší rozměry (konkrétně 146,6 x 70,6 x 8,25 mm).

Sbohem přepínači hlasitosti, chybět mi nebudeš

Na první pohled je to blbost, při delším používání ale zjistíte, kolik možností vám tlačítko Akce poskytne. Nelze jinak než konstatovat, že toto měl Apple přinést už dávno. Mít tu možnost namapovat si na tlačítko prakticky jakoukoli možnost místo toho nepoužívat jej vůbec je prostě skvělá. Přepínač hlasitosti jsem použil… ani nevím kdy vlastně naposledy. Akční tlačítko používám dnes a denně.

Hlasitost telefonu mám totiž standardně utlumenou proto, protože mě o všem informují chytré hodinky přímo na zápěstí, tak proč poslouchat řinčení telefonu. Místo tohoto zbytečného přepínače zde mám tedy rychlou zkratku k Fotoaparátu, což mi zatím 100% vyhovuje, zejména pokud zařízení nyní stále testuji. Co mu dát v budoucnu, je otázkou, nabízí se toho totiž hodně. Vyjma standardní nabídky zde hodně otevírají vrátka novým možnostem Zkratky, kdy už začínají s tlačítkem počítat i vývojáři třetích stran. Bude tedy zajímavé sledovat, co s ním všechno vymyslí.

Navíc pokud vás nebaví nativní aplikace Fotoaparát, právě vývojáři Halide už nabízejí možnost skrze tlačítko spustit právě jejich aplikaci. Můžete k ní mít tedy přístup odkudkoli, aniž byste ji hledali na ploše zařízení. Dá se předpokládat, že titulů bude postupně přibývat, stejně jako funkcí, které se tlačítko naučí. Pomalu by to jeden od uzavřeného Applu ani nečekal, že?

Proč takové nadšení z USB-C?

Jupí a 3x hurá za USB-C. Opravdu? To víte, že ne. V Lightning domácnosti je to k vzteku. Stejně jako všude tam, kde převládají starší iPhony (takže zatím všude), protože tam USB-C na USB-C kabel najdete těžko, pokud jej potřebujete. Je to účelná změna, kterou nyní těžko doceníte, pokud nejste uživatel Androidu, který zrovna na nový iPhone přešel. Všechny ostatní to bude prudit v tom, že ty kilometry Lightning kabelů jsou jim k ničemu a že si do USB-C nezapojí ani staré EarPody.

Na druhou stranu můžete připojit zařízení k externímu disku, nebo třeba k dokům s HDMI a zrcadlit obsah zařízení i na starší televize, které nemají AirPlay nebo ještě starší, které nejsou ani chytré. Můžete z iPhonu nabíjet i AirPody, můžete jím nabíjet jiný iPhone a dokonce i Android a vlastně téměř cokoli. V těch případech, kdy je nový konektor tedy aktuálně spíše nepraktický, je evidentní, že v budoucnu se karta obrátí a všichni jej budeme velebit. Tedy pokud si ještě na nějaký Lightning vzpomeneme. Jen pro upřesnění, jedná se o USB-C konektor s podporou pro nabíjení, DisplayPort a specifikace je USB 3 (až 10 Gb/s).

Netopil a už ani nebude

Apple měl s iPhony 15 Pro to štěstí, že je představoval už vlastně na podzim, takže venkovní teploty nebyly tak vysoké, aby vám novinky znefunkčněly. I tak byla kauza přehřívání možná zbytečně nafouknutá a již je ostatně po ní. iPhony 15 Pro a 15 Pro Max se nezahřívaly kvůli titanu, kvůli neodladěnému čipu ani špatnému uspořádání vnitřních komponent, na vině byl spíše systém iOS 17 a dané aplikace. Pokud jste tedy sjížděli Instagram, chtěli se svést Uberem nebo jezdili v Asphaltu 9, mohli jste si na zádech zařízení smažit vajíčka – tedy dle toho, jak se kauza nafukovala.

Na mém testovaném iPhonu 15 Pro Max jsem nic takového nepozoroval. Zahříval se stejně jako předchozí generace, při hraní Diablo Immortal pocitově ještě méně. Instagramem totiž nežiji, Uberem nejezdím a Asphalt 9 nehraji, takže jsem byl těch „popálení“ ušetřen. Jak tedy první 3nm čip v mobilu A17 Pro frčí? Jako drak, ale vydolovat z něj maximum úplně nejde. Je třeba počkat si na ty herní pecky, které nás čekají. Samozřejmě to ale není jen o hrách. Čip obsluhuje všechno, od chodu sytému po zpracovávání fotografií a videa. Mimochodem aktualizace iOS na verzi 17.0.3. měla přehřívání řešit. Na testovaný kus jsem ji nainstaloval, ale vzhledem k tomu, že netopil ani předtím, rozdíl vidět (ani cítit) vlastně není.

Ještě trochu k papírovým hodnotám: čip A17 Pro má nové 6jádrové CPU se 2 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz), je zde nová 6jádrové GPU a nový 16jádrový Neural Engine. Operační paměť RAM je 8 GB.

Dál a ještě dál

Máme zde tři objektivy, ale 7 ohnisek. Jak je to možné? Jednoduše tak, že jsou v Applu kouzelníci. Za první jako jedno ohnisko počítají už makro, za druhé hlavnímu fotoaparátu dali hned tři. Má to smysl? Pro běžného uživatele ne, pro profíka, který ví, co dělá, možná ano. Budete chtít ale fotit na 28 nebo 35 mm, když víte, že ta kvalita tam sice je, ale ne tak vysoká jako v případě 24 mm? Naštěstí to jde v Nastavení vypnout. Používat 28 mm prakticky nemá smysl, těch 35 mm vám alespoň poskytne 1,5x přiblížení, což se může hodit, pokud jste na 1x příliš daleko a na 2x příliš blízko. I tak se ale může vyplatit udělat ten krok vpřed či vzad.

Co je ale jednoznačně skvělé, je focení do 24 MPx, kdy pokud se horší podmínky, telefon to sám pozná a přepne se na 12MPx fotografie – v noci, při portrétu, s LED atd. Nic neřešíte a jen cvakáte. Samozřejmě můžete využít i plný 48MPx RAW, pokud víte, co s ním. Větší sranda se zde ale jmenuje tetraprisma.

To 10x přiblížení u Galaxy S23 Ultra je super, ale je to hodně specifické, protože už to je sakra daleko. 3x přiblížení je pak standard. O ten ale iPhone 15 Pro Max přišel a nabídl 5x přiblížení, které není periskopické ale tetraprismatické. Světlo se zde láme hned 4x a tím urazí delší vzdálenost, takže se tím také natáhne ohnisko na 120 mm. Jak fotí? Skvěle. Používá se intuitivně a často, protože vám iPhone po těch letech nabídne to, co jste konkurenci záviděli. Je zde nějaký zádrhel? Je.

Mezi podle Applu optickým2x přiblížením a tím skutečně optickým 5x je totiž velká mezera, kterou zaplňuje jen digitál, který používat nechcete. iPhone 15 Pro Max by byl ultimátním a dokonalým fotomobilem, kdyby nabídl ještě čtvrtý objektiv právě s 3x přiblížením. Tím by pokryl kompletní základní rozsah, který bychom si mohli přát. Díky ale aspoň za to, že zde máme něco nového, jiného a sakra líbivého.

Specifikace fotoaparátů:

Hlavní : 48 MPx, f/1,78, 24 mm, 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS s posuvem snímač druhé generace

Teleobjektiv : 12 MPx, f/2,8, 120 mm, 1/3.06″, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D OIS s posuvem snímač druhé generace, 5x optické přiblížení

Ultraširokoúhlý : 12 MPx, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF

Selfie : 12 MPx, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF, OIS

Nad čím váháte?

Výdrž zůstala stejně dobrá, rychlosti nabíjení stejně pomalé. Na displej se nijak nesahalo, jen se mu ořízly rámečky, takže je zařízení celkově menší. Reproduktory hrají hlasitě a jasně, nepraská v nich ani nijak nerachtá. Prostě když se vyřešila jedna kauza, musí na internetu začít zákonitě další. Je zde Wi-Fi 6E, které zatím nevyužiji, je zde Thread, který zatím nevyužiji, samozřejmě je zde už z loňska i detekce nehody a satelitní SOS, o kterých doufám že nikdy nevyužiji.

Všechno je to zabaleno do toho nejlepšího, co Apple v portfoliu iPhonů má. Má ale smysl ho chtít? Je jedno, jaký aktuálně vlastníte model, protože smysl to má. Horší rozhodování mohou mít snad jen majitelé loňské generace, pro všechny ostatní je to jasná volba i proto, že se hodně zlevňovalo. Za 36 tisíc tak dostanete hned 256 GB, za kterých jste loni museli zaplatit 41 tisíc.