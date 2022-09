Na iPhonech se do Vánoc objeví více reklam

Štvou vás reklamy? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Na iPhonech jich totiž alespoň dle zdrojů portál CNBC do Vánoc, respektive pak konce letošního roku pár přibude. Apple má totiž v plánu rozšířit sloty pro reklamy v App Store, o čemž již informoval vývojáře a přestože zatím nebylo oficiálně oznámeno, kdy se tak stane, zdroje CNBC tvrdí, že je vše v plánu dokončit právě do Vánoc, aby se stihlo nejvýdělečnější softwarové období roku.

Rozšíření reklam v App Store by mělo vypadat jednoduše tak, že v něm častěji narazíte na aplikace, které mají zaplacenou propagaci a tedy jsou například upřednostňovány ve vyhledáváním nabízeny přímo na domovské obrazovce a tak podobně. Zda se dostanou reklamy i na jiná místa App Store bychom se pak mohli dozvědět teoreticky již ve středu 21. září, jelikož právě na tento den má Apple naplánován webinář s předními světovými vývojáři, který se bude velmi pravděpodobně točit právě kolem problematicky rozšiřování reklam.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak si Apple s implementací dalších reklam do App Store poradí a potažmo jaké na ně budou reakce. Pravdou totiž je, že je to právě on, kdo se snaží proti reklamnímu průmyslu, byť tedy zejména tomu personalizovanému, dlouhodobě bojovat kvůli jeho sběru uživatelských dat. V praxi tak budeme nyní moci vidět, zda je jeho vize reklam bez nutnosti jakéhokoliv přesnějšího cílení realizovatelná ve větším měřítku, kterým App Store bezesporu je. A co vy, vadí vám v jablečném obchodě s aplikacemi reklamy?