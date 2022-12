Musk: Neodkazujte z Twitteru na jiné sociální sítě, jinak vás zabanuji

Muskova vláda na Twitteru se zdá být čím dál tím šílenější. Po řadě vskutku prazvláštních rozhodnutí ohledně ověřování účtů, (ne)banování uživatelů či třeba zavádění nejrůznějších novinek totiž přišel před pár hodinami s dalším opravdu prazvláštním nápadem, který se uživatelům Twitteru rozhodně líbit nebude.

Během včerejšího finálového utkání fotbalového mistrovství světa oznámil Twitter v tichosti nové zásady používání své sociální sítě, ve kterých stojí mimo jiné to, že je zakázáno odkazovat na jiné platformy v čele s Facebookem, Instagramem či Mastodonem, který je v současnosti považován za největšího konkurenta Twitteru. Mezi další zakázané platformy pak patří Truth Social bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, Tribel, Post a Nostr. Pokud se pak ptáte na to, co hrozí za porušení zákazu, je to jak jinak než ban, byť je jedním dechem třeba dodat, že aby byl ban udělen, zákaz by měl být porušován opakovaně. Po vlně kritiky, kterou tato novinka po zavedení v horizontu jednotek minut spustila, navíc Musk oznámil, že zásadu tedy upraví tak, aby se vztahovala pouze na účty, které primárně inzerují jiné platformy než Twitter a že občasné odkazování „ven“ bude povoleno. Je nicméně otázkou, jak přesně si „občasné odkazování“ a „primární inzerci“ vyložit. Skoro by se s ohledem na tento fakt chtělo až říci, že si Musk nechává pro banování otevřená dvířka a bude k němu přistupovat zkrátka dle svých potřeb a svých pravidel. Zda se z jeho strany jedná o dobrý nápad, který sociální síti pomůže, je však dost diskutabilní.