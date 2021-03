Vidíte podobnost? Pozvánka na WWDC21 odkazuje na nejdůležitější Apple Keynote loňska

Suverénně nejzajímavější události včerejšího světa Applu bylo oznámení termínu pro letošní vývojářskou konferenci WWDC, na které se světu představí iOS 15 a další nové verze jablečných OS. Pozvánky na tuto událost sice letos na první pohled přespříliš zajímavě nevypadají, jelikož působí relativně jasně (tedy alespoň v porovnání s pozvánkami z let dřívějších), i tak však stojí rozhodně za pozornost. Všimli jste si u nich toho, že odkazují na nejdůležitější Keynote Applu loňska?

Za nejdůležitější Keynote daného roku označují jablíčkáři zpravidla tu, na které se světu představí nová generace iPhonů. Loni tomu tak však zcela určitě nebylo, jelikož si Apple na podzim připravil jednu ještě o poznání zajímavější a bezesporu i revolučnější – konkrétně tu, na které uvedl první Macy s vlastními procesory. Právě těmi totiž započal jednak novou éru svých počítačů a jednak možná i změnu celkového pohledu na výkon osobních počítačů, jelikož byl do relativně levných strojů schopen nasadit procesory, které jim dodají výkon počítačů za vyšší desítky či nižší stovky tisíc korun. Na této Keynote se objevil i skvělý záběr na jednoho z předních představitelů Applu Craiga Federighiho, jak otevírá MacBook Air a žasne nad tím, jak rychle díky čipu M1 startuje. A právě záběr s ním se stal pro podzimní Keynote natolik ikonický, že se na něj Apple rozhodl dle všeho odkazovat právě skrze pozvánku na WWDC21. Ostatně, posuďte v porovnávacím obrázku níže sami.

WWDC 2021 datum Craigh Federighi M1

Tak co, vidíte tam stejně jako my obrovskou podobnost? Věříme, že určitě ano, jelikož to záměr Applu na 99,9 % byl. Pokud tomu tak skutečně je, nezbývá nic jiného než mu vyseknout pochvalu za kreativitu a smysl pro detail.