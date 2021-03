WWDC 2021: Datum pozvánka odhalila, naznačila však i příchod jedné z nejočekávanějších novinek?

Datum WWDC 2021 už není tajemstvím. Apple má totiž v plánu svou tradiční vývojářskou konferenci uspořádat už od 7. do 11. června, což je o poznání dříve, než tomu bylo v loňském roce. Kvůli pandemii koronaviru nás nicméně opět čeká „jen“ online verze konference s předtočeným představením iOS 15 a dalších novinek namísto jejich odhalení na úvodní nebo chcete-li zahajovací Keynote letošního svátku jablečných vývojářů. Podle prvních spekulací spjatých se zveřejněnými pozvánkami se však zdá, že by iOS 15 nemusel být ani zdaleka tou nejzajímavější novinkou, kterou Apple na WWDC ukáže.

V posledních několika letech jsme byli zvyklí na to, že Apple skrze pozvánky na WWDC s předstihem prozradil některé novinky, které nás na ní čekaly. Jednalo se zpravidla o nejrůznější vylepšení v rámci systému iOS či macOS, kdy bylo tímto způsobem s předstihem „provařeno“ například vylepšení Memoji či nasazení Dark Mode do macOS a o rok později i do iOS. To letošní pozvánky jsou z hlediska spekulací svým způsobem o mnoho nudnější, jelikož toho přespříliš nezachycují. Na druhou stranu, to málo na nich se zdá být poměrně vzrušující – pozvánky by totiž mohly s předstihem potvrzovat, že má Apple na WWDC v plánu ukázat svou první verzi headsetu či chytrých brýlí. Jeho Animoji na pozvánkách mají totiž na očích v obou verzích brýle, na kterých je detailně vidět odraz ikon z MacBooku. Někteří jablíčkáři však věří, že by se nemuselo jednat „jen“ o odraz, ale spíš o obraz promítaný přímo na čočkách – tedy něco, čím by měly disponovat právě i chytré brýle či headset. Jasně, vysvětlení s odrazem ikon z Macu se sice jeví jako logičtější, ale na druhou stranu Apple nikdy chystané novinky přes pozvánku na WWDC neprozrazoval takříkajíc prvoplánově. Tuto teorii proto v žádném případě jen tak smést ze stolu nelze.

Zatímco v případě chytrých brýlí můžeme pouze hádat, zda je Apple představí či nikoliv, v případě nových verzí OS si můžeme být naprosto jistí. Bylo by totiž obrovským překvapením, kdybychom se na WWDC odhalení iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 a macOS 12 nedočkali. Co přesně by měly tyto systémy přinést sice v tuto chvíli se stoprocentní jistou říci nelze, minimálně v případě iOS a iPadOS se však očekávají vylepšení ovládacího centra či přepracování multitaskingu, který by se mohl nově podobat více iPadům. Vše ale ukáže až WWDC.