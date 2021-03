Představení iOS 15: Apple oficiálně oznámil, kdy představí iOS 15 a další nové OS

Jedna z nejočekávanějších událostí světa Applu letošního roku má už své datum. Řeč je konkrétně o vývojářské konferenci WWDC, na které proběhne představen iOS 15 i dalších nových verzí svých systémů.

Letošní WWDC proběhne stejně jako v loňském roce online a to v termínu od 7. do 11. června. Stejně jako v loňském roce budou mít její účastníci – tedy primárně vývojáři – přístup k obrovskému množství videoseminářů a videokonferencí, které jim budou mít za úkol pomoci s novinkami ze softwarového světa Applu. Na úvodní Keynote, která se bude konat hned první den konference – tedy 7. června – pak Apple světu ukáže všechny své nové systémy, které navíc začne jako již tradičně testovat v rámci vývojářského beta testování. K tomu se později připojí i testování veřejné, přičemž obě testování budou pokračovat zhruba do poloviny září. Poté Apple už uvolní systémy pro veřejnost.

Zdroj: Apple

Kromě iOS 15 a dalších nových OS bychom se mohli teoreticky dočkat i představení několika hardwarových novinek v čele s iMacy či MacBooky. Právě ty si totiž v minulosti na WWDC svou premiéru odbývaly a tudíž by nebylo překvapující, kdyby je zde Apple ukázal i letos.

Takto by mohl letošní iOS 15 vypadat: