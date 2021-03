Apple již začal pomalu připravovat vývojáře na příchod iOS 15 a macOS 12

Červen se blíží a s ním i tradiční představení nových verzí operačních systémů Applu – tedy konkrétně iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 a macOS 12. Přesné datum WWDC, na které se novinky ukáží, sice Apple zatím neuvolnil, začal však již pomalu přizpůsobovat pro jejich vydání rámec WebKit, který využívají vývojáři pro tvorbu aplikací.

Zatímco v minulosti se všechny dosud nepředstavené verze OS Applu v kódu WebKitu, který je open-source, tvářily jako “TBA” (tedy To be annouced), čímž zvládal kalifornský gigant obejít odhalení jejich názvů, letos na tajnůstkářství nespoléhá. Do kódu totiž minulý měsíc vložil jeden z jeho vývojářů konkrétní názvy iOS 15 a macOS 12, které sice nejsou překvapivé, ale přesto je je vzhledem k minulosti poměrně zajímavé v kódu vidět. Bohužel, názvy jsou zároveň to jediné, co WebKit o systémech prozradil. Žádné další detaily totiž rámec vzhledem ke své povaze neobsahuje.

Jak již bylo zmíněno výše, oficiální odhalení iOS 15 a dalších nových OS Applu by mělo proběhnout jako již tradičně v červnu na WWDC. Prakticky ihned po odhalení začne kalifornský gigant systémy s vývojáři i veřejností testovat, aby je mohl následně zhruba v září uvolnit v první veřejné verzi. Co se týče novinek, které se letos od iOS očekávají, je to zejména upravené ovládací centrum či nové možnosti multitaskingu – ty by však mohly být exkluzivitou jen pro iPhony 13.