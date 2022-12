Twitter se dočká malé revoluce v délce tweetů

Doba, kdy jste se mohli na Twitteru setkat jen s krátkými příspěvky o délce 280 znaků se blíží ke konci. Jeho nový majitel Elon Musk se totiž nechal přes víkend slyšet, že je tento počet znaků nedostatečný a plánuje jej razantně zvýšit. Není tomu přitom příliš dávno, co bylo na Twitter možné psát příspěvky o délce jen 140 znaků.

Právě krátké příspěvky jsou pro Twitter naprosto ikonickým poznávacím znamením, kterou se odlišuje od prakticky veškeré konkurence. Uživatelé si navíc na toto omezení již z velké části zvykli, respektive jej respektují, takže je nyní Muskovo rozhodnutí zahodit tento symbol Twitteru do jisté míry překvapivý. Možná ještě překvapivější je pak to, že se nechystá nynější počet znaků jen dvoj či ztrojnásobit, ale namísto 280 znaků chce údajně podporovat těžko uvěřitelných 4000 znaků. Z krátkých postů se tedy budou moci rázem stát skoro až blogové příspěvky, což charakter Twitteru extrémním způsobem změní. Kdy přesně se tak stane sice Musk neoznámil, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná ve své podstatě o banální úpravu, je možné, že se jí dočkáme co nevidět. A jaký názor máte na podobný upgrade vy?