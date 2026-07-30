Elon Musk sliboval milion robotaxi i Teslu za 25 000 dolarů. Tohle všechno mělo být dávno realitou

Elon Musk má jednu mimořádnou schopnost. Dokáže představit budoucnost tak přesvědčivě, že člověk začne přemýšlet, kam zaparkuje svého humanoidního robota a zda mu bude nová Tesla sama vydělávat peníze jako robotaxi. Potíž nastává ve chvíli, kdy se člověk podívá do kalendáře. Řada produktů, služeb a výrobních cílů, které měly být realitou už před několika lety, stále existuje pouze v omezené podobě nebo na svůj skutečný příchod čeká.
Elon Musk bezpochyby patří mezi nejvlivnější podnikatele současnosti. Tesla výrazně urychlila nástup elektromobilů, vybudovala rozsáhlou nabíjecí síť a donutila tradiční automobilky investovat obrovské částky do elektrického pohonu. Mnoho nápadů, které zpočátku působily nereálně, společnost nakonec skutečně proměnila ve fungující produkty.
Současně je ale Musk známý mimořádně optimistickými termíny. Jeho časové odhady někdy připomínají chvíli, kdy řemeslník řekne, že přijede mezi osmou a devátou. Jen s tím rozdílem, že v případě Tesly může devátá hodina znamenat také několik následujících let.
Co všechno mělo být podle Muskových plánů dávno realitou
- Robotaxi mělo přijít „příští rok“ opakovaně už od roku 2019. Elon Musk několikrát předpovídal velmi rychlý příchod vozidel schopných samostatně převážet cestující bez lidského řidiče. Termín se však postupně posouval z jednoho roku na další. Tesla sice později zahájila omezený provoz služby Robotaxi ve vybraných amerických městech, stále však nejde o rozsáhlou autonomní síť dostupnou většině majitelů vozů Tesla.
- V roce 2020 měl po silnicích jezdit milion robotaxi Tesla. Musk v roce 2019 tvrdil, že Tesla bude mít v následujícím roce více než milion automobilů technicky připravených fungovat jako robotaxi. Majitelé měli své vozy přidat do sdílené flotily a nechat je vydělávat peníze v době, kdy je sami nepoužívají. K takovému nasazení nedošlo a většina současných vozů Tesla stále vyžaduje aktivní dohled řidiče.
- Nový Tesla Roadster měl být dodáván od roku 2020. Druhá generace Roadsteru byla představena už v roce 2017. Tesla tehdy slibovala mimořádné zrychlení, dojezd kolem tisíce kilometrů a zahájení výroby v roce 2020. Automobil je i po několika odkladech stále prezentován na webu Tesly a společnost přijímá rezervace, sériové dodávky zákazníkům však v původním termínu nezačaly.
- Levná Tesla za 25 000 dolarů měla dorazit přibližně v roce 2023. Musk oznámil ambici vytvořit cenově dostupný elektromobil, který by mohl stát kolem 25 000 dolarů. Později se objevovaly ještě optimističtější představy o ceně poblíž 20 000 dolarů. Samostatný masově prodávaný model odpovídající tomuto původnímu slibu ale v daném termínu nepřišel.
- Humanoidní roboti Optimus měli v roce 2025 pracovat v domácnostech. Tesla představuje Optimus jako univerzálního humanoidního robota schopného vykonávat opakující se, nebezpečné nebo fyzicky náročné úkoly. Musk postupně mluvil o nasazení ve výrobě a později také v domácnostech. Vývoj pokračuje a Tesla připravuje výrobu dalších generací, běžní zákazníci si ale robota domů v roce 2025 pořídit nemohli.
- Robotaxi mělo do konce roku 2025 pokrývat polovinu obyvatel USA. Další mimořádně ambiciózní odhad počítal s rychlým geografickým rozšířením autonomní přepravní služby. Tesla skutečně spustila omezený provoz v několika amerických lokalitách a síť postupně rozšiřuje. Ani zdaleka však nešlo o plnohodnotné pokrytí poloviny americké populace do konce roku 2025.
- Plně autonomní jízda měla zvládnout cestu napříč Spojenými státy. Musk už před lety předpovídal, že Tesla bez zásahu člověka ujede trasu z jednoho amerického pobřeží na druhé. Veřejně předvedená autonomní cesta v původně slíbeném termínu nepřišla. Systém označovaný jako Full Self-Driving je navíc stále nabízen jako řešení vyžadující dohled řidiče.
- Tesla Semi měla rychle ovládnout nákladní dopravu. Elektrický tahač Tesla Semi byl představen v roce 2017 a jeho výroba měla začít už v roce 2019. První kusy se nakonec dostaly k vybraným zákazníkům až později a ve výrazně nižších počtech, než jaké naznačovala původní očekávání. Masové rozšíření v nákladní dopravě zatím nenastalo.
- Cybertruck se měl prodávat v milionových počtech. Po představení Cybertrucku panovalo přesvědčení, že Tesla dokáže díky obrovskému počtu rezervací prodávat statisíce až milion vozů ročně. Automobil se sice skutečně dostal do výroby, jeho produkce a poptávka však zůstaly pod nejodvážnějšími očekáváními. Výrazně se změnila také cena i některé původně prezentované parametry.
- Tesla měla dlouhodobě prodávat o polovinu více aut každý rok. Musk a Tesla opakovaně pracovali s dlouhodobým cílem přibližně padesátiprocentního průměrného růstu dodávek. Tak vysoké tempo ale nelze udržovat neomezeně. S rostoucí velikostí firmy, silnější konkurencí a postupným nasycením trhu začal růst zpomalovat a v některých obdobích se dodávky dokonce propadly.
- Roční prodeje měly dosáhnout 20 milionů automobilů. Tesla si stanovila mimořádně ambiciózní cíl vyrábět do roku 2030 až 20 milionů vozů ročně. To by znamenalo objem výrazně převyšující produkci kterékoliv jednotlivé automobilky. Tento cíl sice ještě definitivně nelze označit za prošvihnutý, dosavadní vývoj však ukazuje, že jeho dosažení by vyžadovalo extrémně rychlé rozšíření výroby i poptávky.
- Tradiční automobilky měly zkrachovat. Tvrzení, že výrobci spalovacích automobilů nedokážou přechod k elektromobilitě přežít, pocházelo často spíše od největších fanoušků Tesly a některých investorů než z jednoho konkrétního oficiálního slibu. Tradiční značky čelí vysokým nákladům a složité transformaci, většina z nich ale nadále funguje a řada současně vyrábí spalovací, hybridní i elektrické automobily.
- Tesla měla mít trvale nejlepší marže v automobilovém průmyslu. Někteří investoři očekávali, že kombinace softwaru, automatizace a přímého prodeje umožní Tesle dlouhodobě dosahovat ziskovosti podobné technologickým firmám. Cenové slevy, investice do nových továren a rostoucí konkurence však marže stlačily. Výroba automobilů se tak ani v případě Tesly nepřestala řídit základní ekonomikou automobilového průmyslu.
- Superpočítač Dojo se měl stát světovým lídrem v umělé inteligenci. Tesla představovala Dojo jako vlastní mimořádně výkonnou platformu určenou k trénování systémů autonomního řízení. Projekt měl snížit závislost na externích výrobcích čipů a vytvořit jednu z nejvýkonnějších AI infrastruktur na světě. Jeho skutečný význam a výkonnost vůči konkurenci však dlouho neodpovídaly nejodvážnějším předpovědím.
- Energetický byznys měl být stejně velký jako výroba automobilů. Musk dlouhodobě tvrdí, že bateriová úložiště, solární energetika a další produkty mohou jednou dosáhnout podobného rozsahu jako automobilová část Tesly. Energetická divize skutečně výrazně roste a patří mezi nejzajímavější části firmy. Z hlediska obratu a celkového významu však v původně očekávaném čase automobilovou divizi nedohnala.
- Akcie Tesly měly do roku 2025 dosáhnout hodnoty odpovídající 4 000 dolarům. Tohle není klasický slib Elona Muska, ale mimořádně optimistická investorská předpověď. Po započtení dělení akcií je navíc nutné podobná historická čísla přepočítávat, jinak mohou působit zavádějícím dojmem. Tesla patří k nejhodnotnějším automobilkám světa, konkrétní cenový cíl se ale v uváděném termínu nenaplnil.
- Poptávka po Teslách měla být prakticky nekonečná. V době rychlého růstu se často tvrdilo, že Tesla dokáže prodat každý automobil, který vyrobí. To platilo v období omezené nabídky a mimořádného zájmu o nové elektromobily. S rozšiřováním výroby, stárnutím modelové nabídky a rostoucí konkurencí však firma musela opakovaně snižovat ceny a podporovat prodej dalšími pobídkami.
Problém není v ambicích, ale v zacházení s kalendářem
Bylo by nefér tvrdit, že Tesla pouze slibuje a nic nedokončí. Společnost dokázala proměnit elektromobil z okrajového produktu v jeden z hlavních směrů celého automobilového průmyslu. Model 3 a Model Y se staly mimořádně úspěšnými vozy, síť Superchargerů změnila způsob dálkového cestování elektromobilem a technologie velkých bateriových úložišť začíná mít významný dopad na energetiku.
Cybertruck se nakonec dostal do výroby, Tesla Semi skutečně jezdí a omezená služba Robotaxi už existuje. Problémem proto není samotná realizace všech nápadů. Problém spočívá v rozdílu mezi tím, co je veřejnosti prezentováno jako téměř hotová věc, a skutečností, že cesta k funkčnímu produktu může trvat o mnoho let déle.
U běžného automobilu může zpoždění znamenat nepříjemnost pro zákazníky. U autonomního řízení jde ale o podstatně citlivější záležitost. Lidé si na základě slov generálního ředitele vytvářejí očekávání, kupují produkty, investují peníze a někdy také přeceňují schopnosti systémů, které stále vyžadují lidský dohled.
Elon Musk své společnosti často tlačí k termínům, které by většina manažerů považovala za nereálné. Právě tento přístup může být jedním z důvodů, proč Tesla, SpaceX a další jeho firmy postupují rychleji než konzervativnější konkurence. Současně však způsobuje, že veřejná vystoupení připomínají spíše seznam přání než spolehlivý výrobní harmonogram.
Některé sliby mohou být splněny, jen podstatně později
Řada projektů na seznamu není mrtvá. Tesla službu Robotaxi rozšiřuje, připravuje výrobu specializovaného vozu Cybercab, pokračuje ve vývoji robota Optimus a stále propaguje nový Roadster. Také energetická divize společnosti roste a může se v budoucnu stát mnohem důležitější částí celého podnikání.
Je proto možné, že se některé dnes zesměšňované předpovědi nakonec naplní. Tesla může jednou provozovat rozsáhlou autonomní síť, prodávat levnější model nebo vyrábět humanoidní roboty ve velkém. Pokud se tak stane o pět, deset nebo patnáct let později, než Musk původně tvrdil, nebude to ale důkaz přesnosti jeho prognóz.
Nejlepší způsob, jak poslouchat další Muskovu prezentaci, je proto poměrně jednoduchý. Technologickou vizi lze brát vážně, protože Tesla už několikrát dokázala změnit celý trh. U oznámeného data je ale rozumné nenápadně přidat několik let. A pokud Elon Musk znovu použije spojení „příští rok“, rozhodně ještě není nutné uvolňovat místo v garáži.