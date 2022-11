Zemětřesení ve Twitteru: Tyto šílenosti v něm nově Elon Musk zavádí

Ještě než Elon Musk oficiálně převzal Twitter, bylo zřejmé, že v sociální síti nezůstane kámen na kameni. O víkendu jsme například přinesli zprávu, že jakmile se společnosti ujal, vyhodil celé její vedení. Do čela správní rady pak usedl pouze on sám. Samotná koupě Twitteru byla s mírnou nadsázkou řečeno telenovelou. Muskovi bylo nabídnuto místo v představenstvu společnosti. On nabídl její koupi. Twitter odmítl, pak přijal. Musk se ale posléze snažil z celého obchodu vycouval. Došlo k žalobě a Musk nakonec Twitter koupil.

Kromě výše zmíněného vyhazovu klíčových zaměstnanců již Elon Musk stihl přijít s další kontroverzní novinkou. Kdo bude chtít mít ověřený účet, tedy fajfku u svého nicku, bude muset platit předplatné Twitter Blue za 19,99 $ měsíčně. A to není všechno.

Šílené termíny

Už z minulosti jsme mnohokrát slyšeli, že Elon Musk je jako šéf celkem „pes“ a jeho nároky na kvalitu práce jsou velmi vysoké. S tím souvisí i šílené termíny, se kterými Elon Musk do Twitteru dorazil. Podle zákulisních informací jsou termíny tak šílené, že manažeři nařídili některým zaměstnancům pracovat 12 hodin denně 7 dní v týdnu. Tyto příkazy měly od manažerů dokonce přijít bez jakékoliv diskuze ohledně příplatků.

Někteří zaměstnanci mají doslova hrát o svou kariéru v Twitteru. Pokud neudělají své úkoly do začátku listopadu, budou propuštěni. Elon Musk měl v Twitteru rozvířit vody tak moc, že se momentálně nepracuje v týmech, ale každý zaměstnanec si chrání svou pozici všemi možnými prostředky a kolikrát i odmítá spolupracovat.

Blížící se volby

8. listopadu se ve Spojených státech uskuteční volby do Sněmovny reprezentantů a do Senátu. Jak už to u voleb bohužel bývá, hoaxy a dezinformace jsou na denním pořádku. Je tedy na místě mít nějaký filtr, který dezinformace odhalí a smaže, což jsme mohli u Twitteru vidět například v souvislosti s pandemií covidu. Musk měl ale podle Bloombergu některým odpovědným zaměstnancům zmrazit přístup k moderování obsahu a prosazování zásad Twitteru, čímž omezil schopnost zaměstnanců dezinformace potlačovat.

V praxi to znamená, že někteří zaměstnanci Twitter Trust and Safety nejsou v současné době schopni změnit nebo penalizovat účty, které porušují pravidla týkající se šíření zavádějících informací, urážlivých příspěvků a nenávistných projevů. Výjimku mají u těch nejzávažnějších porušení. Například lze zmínit výzvy k ničení majetku či ublížení na zdraví.

Konec článků Twitter Blue

Jednou z výhod Twitter Blue byl přístup bez reklam k více než 300 vydavatelům v USA prostřednictvím dohody známé jako Ad-Free Articles. Twitter vydavatelům platil částku ekvivalentní přibližně příjmům z reklam a Twitter předplatitelům umožnil číst články na stránkách Twitter Blue Publisher bez reklam. Tato funkce byla ale ze dne na den zrušena. Dále tedy pouze s reklamami. Jelikož Elon Musk začal své počínání ve Twitteru opravdu tvrdě, bude velmi zajímavé sledovat jeho další kroky.