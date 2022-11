Schyluje se k překvapení? iPhone SE 4 nakonec prý nemusí vypadat jako XR

O iPhonu XR se v posledních týdnech hovoří sice poměrně často, většinou však jen ve smyslu potvrzení toho, co se o něm šušká již dlouhé měsíce. Řeč je konkrétně o použití designu iPhonu XR, kterým by Apple navázal na dvougenerační použití těla iPhonu 8 představeného v roce 2016. Zdánlivě stoprocentně potvrzené informace však nyní jeden z předních leakerů do jisté míry vyvrací.

Hodit vidle do teorie o designu iPhonu SE 4 coby recyklovaného iPhonu XR se rozhodl konkrétně displejový analytik Ross Young, který se svými předpovědmi v minulosti již mnohokrát trefil přímo do černého. Ten na svém Twitteru konkrétně uvedl, že Apple stále není zcela rozhodnut nad finálním designem telefonu s tím, že ve hře jich je proto i nyní hned několik – konkrétně 6,1“ design s OLED displejem a dále pak 5,7“ až 6,1“ design s LCD displejem. Zatímco v případě prvního modelu se dá s přihlédnutím na dřívější strategii u modelové řady SE uvažovat nad použitím těla 6,1“ iPhonu 12, v případě LCD se zdá stále jako nejpravděpodobnější použití těla iPhonu XR, avšak to jen za předpokladu, že by byl zvolen 6,1“ displej. Pokud by totiž Apple sáhl po menší úhlopříčce, musel by pro ní vyvinout zcela nové tělo, popřípadě minimálně upravit dřívější šasi iPhonů X či XS, které disponovaly 5,8“ displeji.

S ohledem na tápání v designu i typu displeje se v současnosti nabízí otázka, jak bude řešeno zabezpečení telefonu a potažmo i to, kolik by vlastně mohl stát. Při použití OLED by totiž cena telefonu zcela určitě povyskočila mnohem výrazněji než při použití LCD. Čachry s úhlopříčkami, šasi a tak podobně by se pak mohl klidně promítnout i na ponechání Touch ID, které by se však přesunulo z Home Buttonu do Power Buttonu, jak tomu je u iPadů. Na jakékoliv vytváření závěru ale bude lepší ještě nějakou chvíli počkat.