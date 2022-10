iPhone SE 4 dorazí možná už na začátku února

Příští rok toho má Apple představit skutečně mnoho. Jednou z hlavních hvězd jeho začátku má přitom být iPhone SE 4, který je v současnosti ve finální fázi vývoje. Poměrně zajímavé je pak to, že přestože byly iPhony SE v minulosti zpravidla odhalovány až v březnu či dubnu, v případě čtvrté generace tohoto modelu se tak může stát podstatně dříve.

Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu tvrdí konkrétně to, že má Apple jako již tradičně v plánu příští rok svázat vydání hardwarových novinek s novými softwarovými updaty. A jelikož má pro iOS 16.3 vytvořené okno pro vydání pro veřejnost trvající od začátku února do začátku března, je reálné, že se iPhone SE 4 představí dříve než je obvyklé – tedy teoreticky již na začátku února. Stát by se tak mohlo na první Keynote daného roku, na které se počítá zejména s prvním AR/VR headsetem z dílny Applu či s novými Macy.

Co se týče detailů o chystaném iPhonu SE 4, počítá se u něj například s nasazením designu iPhonu XR či s procesorem A15 Bionic s 5 GPU jádry. Ve hře je rovněž nasazení MagSafe, vylepšení fotoaparátu či třeba výrazné prodloužení baterie. Příliš mnoho dalších upgradů však už z povahy daného modelu očekávat nelze. Co však bohužel naopak očekávat lze, je zvýšení ceny. Apple totiž zdražil takřka všechny své produkty a nebylo by proto absolutně překvapivé, kdyby cena povyskočila právě i u nového iPhonu.

