iPhone SE 4 dostane takřka stejný procesor jako jeho předešlá generace

Že Apple v současnosti pracuje na v pořadí již čtvrté generaci iPhonu SE není ve fanouškovském světě Applu už pěknou řádku měsíců žádným tajemstvím. Díky nedávnému úniku přitom známe její přesný design a co víc, Apple nám tak trochu s předstihem prozrazuje, jaký bude mít novinka procesor, budeme-li vycházet z jeho minulých snah. O vyloženě pozitivní zprávu se však nejedná, jelikož půjde o takřka stejný čipset, jakým disponuje iPhone SE 3.

U iPhonů SE doposud platilo, že je Apple vždy osazoval procesorem z nejnovější řady iPhonů představených v předešlém roce. Modely SE tedy byly z hlediska výkonu vždy de facto vlajkovými iPhony a to až do představení nové hlavní řady na podzim téhož roku. Nicméně poté, co Apple u iPhonů 14 nasadil dva typy procesorů, lze již nyní s jistotou říci, že svou procesorovou tradici u iPhonů SE poruší. Namísto nejnovějšího čipsetu, kterým je v současnosti Apple A16 Bionic, totiž musí SE 4 logicky dostat Apple A15 Bionic, aby výkonnostně nepřekonal základní iPhony 14, které budou přitom dražší než on. Právě v A15 je však háček, jelikož tím disponuje i jeho předešlá generace. Zatímco ta má však odemčená jen čtyři GPU jádra, A15 u SE 4 bude mít odemčeno 5 GPU jader a tím pádem bude mírně graficky výkonnější, konkrétně pak stejně jako iPhone 13 Pro. Jedná se sice o naprosto dostatečný výkon, na druhou stranu je však trochu škoda, že bude mít procesorová strategie Applu zvolená u řady 14 přesah až takto daleko.

