Design iPhonu SE 4 potvrzen dalším zdrojem! Takto bude vypadat

Fanoušci iPhonů SE by se měli již příští rok na jaře dočkat další generace jejich oblíbeného modelu. Po řadě potvrzení této informace leakery v předešlých týdnech totiž přišel se stejným tvrzením před pár hodinami i leaker Jon Prosser, který se v minulosti řadil mezi ty nejpřesnější, byť pár vroubků na své přesnosti již má. A kromě potvrzení přispěchal i s rendery toho, jak bude nový iPhone SE 4 vypadat.

Prosser potvrdil, že u “čtyřkového” iPhonu SE upustí Apple od dvě generace využívaného designu iPhonu 8 a nasadí modernější šasi iPhonu XR z roku 2018. To však bude samozřejmě mírně upraveno dnešnímu designovému jazyku Applu – tedy například jeho logo bude vycentrováno na střed zad a certifikační nápisy naleznete namísto pod jablkem na bočním rámečku telefonu. Mírně upgradované by pak měly být i barvy. Přestože iPhone SE 4 dorazí v pro tuto modelovou řadu klasické černé, bílé a červené, odstíny by se měly oproti předešlým generacím lišit.

Ačkoliv Prosser neprozradil, jakou hardwarovou výbavu novinka nabídne, vzhledem k minulosti lze očekávat nasazení čipsetu A15 Bionic, který tepe i v letošních základních iPhonech 14, 6 GB RAM paměti nebo třeba vylepšený fotoaparát. Samozřejmostí pak bude podpora 5G sítí, pravděpodobně i podpora WiFi 6E či Bluetooth 5.3 či čipu U1. Příliš překvapivá by nebyla ale ani podpora MagSafe nabíjení, byť by tento krok pro Apple znamenal určitý zásah do jinak již hotového telefonu. Jelikož však MagSafe tlačí, co to jen jde, dávalo by to z jeho úhlu pohledu smysl. Zda se tak stane či nikoliv však uvidíme nejdřív za dobrého půl rok.