Služby jsou pro Apple čím dál tím větší zlatý důl

Důležitost služeb Applu z hlediska zisků strmě roste. Vyplývá to alespoň z dat, která Apple nedávno zveřejnil v rámci oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí, ale taktéž z již dříve oznámených informací o tom, jak se mu v kategorii služeb vede.

Kategorie, která zahrnuje App Store, Apple Music, AppleCare, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, iCloud+ a další vydělala ve fiskálním roce 2022 trvajícím od začátku října 2021 do konce září 2021 neuvěřitelných 78 miliard dolarů, což je o úctyhodných 10 miliard dolarů více než kolik se Applu podařilo vydělat ve stejném období meziročně. Nárůst je tedy opravdu velmi silný a to z velké části díky neustále rostoucímu počtu platících předplatitelů jeho služeb, kterých je údajně již více než 900 milionů, což je jen pro zajímavost o 155 milionů uživatelů více než v předešlém fiskálním roce. Apple produkty jsou tedy evidentně čím dál tím větším fenoménem, což kalifornskému gigantovi zajišťuje neustálý růst.

Ačkoliv se může zdát na první pohled to, jak služby Applu vydělávají naprosto neuvěřitelné, pravdou je, že se do značné míry jedná o očekávaný proces. Apple se totiž v minulosti hned několikrát nechal slyšet, že svým službám extrémně věří a že by do budoucna byl rád, kdyby se staly největším zdrojem jeho zisků. A nutno podotknout, že od pronesení těchto do značné míry odvážných slov služby Applu jen a jen rostou. Bude nicméně poměrně zajímavé, jak s nimi zamává nynější zdražení po celém světě, které může leckoho od jejich měsíčního předplácení odradit. Vše však v tomto směru ukáže až čas.