Apple zdražil Apple Music, Apple TV+ a Apple One!

Nejen cenami svých hardwarů se rozhodl Apple více či méně zahýbat. Před malou chvílí totiž ústy svého tiskového mluvčího světu sdělil, že od nynějška zdražuje své služby Apple Music, Apple TV+ a Apple One, tedy balíček s několika předplatnými službami za zvýhodněnou cenu. Zdražení se sice zatím týká jen USA, což si ostatně můžete ověřit sami pohledem na české ceny, které svítí na oficiálních stránkách Applu, ale je zřejmě jen otázkou času, kdy zdražení doputuje i do dalších částí světa. Zdraženo bylo bohužel už i v ČR, více informací naleznete níže.

Zdražení služeb sice není vyloženě výrazné, na druhou stranu však ani vyloženě zanedbatelné. Apple Music totiž podražilo o jeden dolar u individuálního předplatného a o dva u rodinného, Apple TV+ o dva dolary u měsíčního a o dvacet u ročního a co se týče Apple One, zde se zdražovalo v případě balíčku pro jednotlivce o dva dolary, u rodiny o tři dolary a v případě Premier balíčku o 3 dolary. V přepočtu se tedy bavíme o nárůstu mezi 25 až 75 Kč.

[Aktualizace]: Krátce po vydání tohoto článku se ceny změnily i v České republice. Za Apple TV+ tak namísto 139 Kč zaplatíte 199 Kč měsíčně či 1990 Kč ročně, v případě Apple One stojí nyní individuální tarif 339 Kč, rodinný pak 449 Kč a co se týče Apple Music, to nyní vychází na 165 Kč měsíčně v případě individuálu a 259 Kč v případě rodinného tarifu. Pozitivem je, že alespoň úložiště na iCloudu si svou cenu zachovalo.