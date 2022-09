Proč je Apple pro chudé

Jednou jeden muž řekl: „Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.” Ten muž byl jistý pan Rothshild, z nejbohatší rodiny na světě a já s ním souhlasím. Je nesmysl kupovat levné věci, které svou kvalitou neodpovídají často ani své nízké ceně a jsou mnohdy hluboko pod ní. Právě proto si myslím, že Apple je pro chudé, protože ti si musí kupovat věci, které jsou kvalitní a dlouho jim vydrží. Ano, vím jak vám to nyní zní, ale pojďme se na to podívat trochu podrobněji.

Jen bohatý člověk si může dovolit dokoupit si k počítači ještě operační systém a nějaký ten základní Office balíček. Já vím, určitě každý bude argumentovat tím, že Windows dostal ke svému PC zdarma a že místo Office od Microsoftu používá nějakou šílenost z githubu, ale pokud chcete aktuální systém i po pár letech, tak si za něj zkrátka v případě PC ve většině případů musíte zaplatit, stejně tak je to s Office. Platit za něco, co mohu mít zdarma jako součást počítače od Applu, na to musí být člověk opravdu bohatý. V rámci počítačů od Applu máte k dispozici řadu let nejnovější operační systém, který přichází rok, co rok a podporuje i opravdu staré stroje. K dispozici máte zdarma také balíček kancelářských aplikací, který je navždy aktuální a nikdy za něj nemusíte platit ani jedinou korunu.

Osobně mám v kanceláři iMac 5K z roku 2014 a na moji základní práci mi bohatě stačí a oproti tomu z roku 2021, jenž mám doma, příliš velký rozdíl nepozoruji. Počítač, který slouží i po osmi letech stále jako nový a za osm let se s ním nic vážného nestalo a dokáže i dnes svým výkonem dostačovat na vše, co potřebuji, přesně takový je můj osm let starý počítač od Applu. Mimochodem, stále na něm mám zdarma onen kancelářský balíček a operační systém, samozřejmě v nejnovější verzi. Jen bohatí lidé si mohou dovolit kupovat produkty, jenž musí často měnit.

Setkáváte se v diskusích na internetu stejně jako my už od představení iPhone X s komentáři, že novější iPhone nenabízí nic nového a lidé ani po čtyřech letech nemusí měnit svůj iPhone X za novější? Ano, sice to lze použít i jako argument, že Apple zkrátka nedostatečně inovuje, ale lze to brát také tak, že produkt, který jste si před čtyřmi lety koupili, je tak kvalitní, že vám stále vyhovuje. Nebavím se nyní o tom, zda se za tu dobu Apple někam posunul nebo ne, ale o tom, že váš čtyři roky starý iPhone stále funguje jako nový. Má nejnovější operační systém a fungují na něm nejnovější aplikace. Kupovat si rok co rok nový telefon, protože ten starý už nefunguje tak jako na začátku, to si opět může dovolit jen bohatý člověk.

Nedávno jsem se jen tak z legrace díval, za kolik je možné prodat můj osm let starý iMac a i po neuvěřitelných osmi letech mi za něj několik lidí nabídlo 1/3 jeho pořizovací ceny. Dovedete si představit, že vám někdo dá za osm let starý počítač třetinu jeho původní ceny? Stejně tak je to v případě iPhone nebo dalších Apple produktů. Ty si dlouhodobě drží výrazně vyšší cenu, než levnější telefony, počítače nebo tablety. Jen si zkuste představit, že si koupíte tablet a po 4 letech jej prodáte za více než polovinu pořizovací hodnoty. Za tolik se nyní prodávají iPady Pro z roku 2018. Jen bohatý člověk si může dovolit kupovat produkty, které rychle ztrácí svoji hodnotu.

Doufám, že pokud jste dočetli až sem, berete řádky nad tímto odstavcem s jistou dávkou nadsázky, ovšem myšlenka jako taková zůstává stále stejná. Apple nám zkrátka za peníze, které za něj platíme, přináší množství benefitů, které ostatní výrobci nenabízí nebo jen v malé míře.