5 skvělých tipů v iPadOS 16.1

Aplikace Počasí

Po nekonečném čekání jsme se v iPadOS 16.1 konečně dočkali nativní aplikace Počasí, na kterou jsme čekali od pradávna. Apple se před několika měsíci v rozhovoru nechal slyšet, že se mu prozatím nepodařilo vytvořit ideální aplikaci Počasí pro tablety, se kterou by byl spokojený. Vzhledem k tomuto tvrzení tak Počasí v iPadOS 16.1 musí být jednoduše skvělé – a ona to je skutečně pravda. Počasí vám na iPadu zobrazí veškeré potřebné informace, a to přehledně na velkém displeji. Nechybí zobrazení hodinové a 10denní předpovědi, podrobné informace v podobě všemožných grafů a mnoho dalšího. Počasí z iPadOS 16 se budeme věnovat v následujících dnech a ukážeme si veškeré novinky.