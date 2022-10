5 tipů v rodinném sdílení z iOS 16, které byste měli znát

Pokud jste doposud chtěli na vašem iPhonu otevřít nastavení rodinného sdílení, tak jste museli přejít do Nastavení → váš profil → Rodinné sdílení. Nejedná se samozřejmě o nic složitého, v novém iOS 16 se však Apple rozhodl, že přístup k rodinnému sdílení ještě více usnadní, abyste se k němu mohli dostat rychleji. Aktuálně už tak pro otevření rodinného sdílení stačí přejít do aplikace Nastavení, kde už jen nahoře otevřete sekci Rodina. Pak už se zobrazí nové rozhraní předvoleb rodinného sdílení.

Vytvoření dětského účtu

V případě, že byste chtěli vašemu dítěti pořídit nějaké jablečné zařízení, nejčastěji iPhone, tak byste měli rozhodně zvážit využití dětského účtu. Ten je k dispozici pro všechny děti, a to do 15 let s tím, že po dosažení tohoto roku věku dojde k automatickému přepnutí na klasický účet. Dětský účet pak mohou rodinní příslušníci různě spravovat, mít přehled o tom, co dítě dělá a případně nastavovat také omezení. Vytvoření nového dětského účtu je v iOS 16 hračkou, stačí přejít do Nastavení → Rodina, kde vpravo nahoře klepněte na panáčka s ikonou +. Následně už jen na další obrazovce stiskněte Vytvořit dětský účet a držte se průvodce.