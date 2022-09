5 tipů v Připomínkách z iOS 16, které by vám neměly uniknout

Připomínky jsou nedílnou aplikací prakticky všech operačních systémů od Applu a mnoho uživatelů by si bez ní nedokázalo představit fungovat. Pokud tuto aplikaci využíváte správně, tak totiž dokáže opravdu skvěle zjednodušit každodenní fungování a pomoci vám nejen v pracovním, ale i soukromém světě. V dnešní době neustále zpracováváme různé informace, kterých je opravdu přehršel, a tak je velmi těžké si cokoliv pamatovat. A právě Připomínky vám v tomhle pomohou, jelikož si do nich můžete zapsat veškeré úkoly apod. V novém iOS 16 jsme se dočkali několika vylepšení aplikace Připomínky a v tomto článku se na ně podíváme.

V aplikaci Připomínky najdete hned několik nativních seznamů, do kterých se mohou jednotlivé připomínky řadit. Mezi jeden z těchto seznamů patří také Dnes, ve kterém se vám zobrazí, jak už název napovídá, veškeré připomínky, které dnes musíte vyřídit. Ve starších verzích iOS se v seznamu Dnes veškeré připomínky zobrazovaly jednoduše pod sebou, v novém iOS 16 už se však rozdělují do skupin podle doby vyřízení, tj. konkrétně na dopoledne, odpoledne, večer apod. Velmi podobně jsou takto skupiny k dispozici i v seznamu Naplánováno.

Vytváření skupin seznamů

Dost možná jste se někdy ocitli v situaci, kdy byste ocenili možnost pro spojení více seznamů do jednoho, čímž by se vytvořila jakási skupina. Dobrou zprávou je, že v iOS 16 tato možnost přibyla a já osobně jsem ji hned využil ke spojení osobního seznamu se seznamem, který sdílím s přítelkyní. Pro spojení více seznamů do skupiny stačí klepnout vpravo nahoře na ikonu tří teček v kroužku, a poté na možnost Spravovat seznamy. Následně vlevo dole stiskněte Přidat skupinu, nastavte si název, poté v sekci Přidat přidejte chtěné seznamy a klepněte na Vytvořit.