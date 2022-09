5 tipů v Mailu z iOS 16, které byste rozhodně měli znát

Připomenutí e-mailu

Zajisté už se vám někdy stalo to, že jste omylem otevřeli nějaký e-mail, na který zrovna nemáte čas odpovědět a řešit ho. Stát se to může například omylným stisknutím notifikace anebo jednoduše otevřením špatného e-mailu. V takovém případě si většinou řeknete, že to nevadí, a že se k e-mailu vrátíte později. Končí to ale téměř vždycky tak, že na e-mail zapomenete. V iOS 16 je tomu však konec, jelikož si e-maily můžete nechat opětovně připomenout. Stačí, abyste po konkrétním e-mailu ve schránce přejeli prstem zleva doprava, a poté klepnuli na Později. V rozhraní už si pak jen stačí zvolit, za jak dlouho se má e-mail připomenout.