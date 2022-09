5 tipů pro diktování a Siri v iOS 16, které byste rozhodně měli znát

Možnosti v aplikacích

Siri mohou uživatelé využívat nejen v rámci systému jako takového, ale také v aplikacích, včetně těch od třetích stran. Především v nově stažených aplikacích se však můžete ocitnout v situaci, kdy nevíte, co všechno zde vlastně můžete po Siri chtít. Přesně pro tyto situace přidal Apple nový příkaz, díky kterého se Siri můžete zeptat, jaké jsou možnosti. Stačí, abyste využili příkaz „Hey Siri, what can I do here“, který stačí pronést v aplikaci, popřípadě můžete říct „Hey Siri, what can I do with [aplikace]“.