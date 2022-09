5 tipů v Soustředění z iOS 16, které byste rozhodně měli znát

Doposud jste si v rámci režimu mohli zvolit pouze ty aplikace či kontakty, kterým chcete udělit výjimku, aby vám mohly odesílat oznámení, respektive aby vás mohly kontaktovat. To znamená, že všechny aplikace a kontakty byly ztišené, až právě na tyto výjimky. V iOS 16 je možné mimo jiné nastavit také opak, tedy že budou všechny aplikace a kontakty povolené s tím, že si zvolíte, které aplikace vám nebudou moci odesílat oznámení, a které kontakty vás nebudou schopny kontaktovat. Pro nastavení stačí, abyste přešli do Nastavení → Soustředění, kde otevřete nebo vytvořte režim . Zde pak nahoře rozklikněte Lidé nebo Aplikace, zaškrtněte možnost Ztišit oznámení a přidejte si výjimky.

Filtry režimu soustředění

iOS 16 přichází v Soustředění se zbrusu novou funkcí, která má název Filtry režimu soustředění. Tato funkce konkrétně dokáže přizpůsobit obsah zobrazený v aplikacích tak, abyste při využívání režimu soustředění nebyly rozptylováni. To znamená, že pokud například aktivujete pracovní režim, tak se vám v Kalendáři zobrazí jen pracovní kalendář apod. Tyto filtry je možné nastavit prozatím v nativních aplikacích, postupně by se však měly do seznamu podporovaných aplikací dostat i ty od třetích stran. Pro nastavení filtrů režimu soustředění přejděte do Nastavení → Soustředění, kde otevřete nebo vytvořte režim, a poté sjeďte dolů ke kategorii Filtry režimů Soustředění, kde je možné přidat a nastavit.