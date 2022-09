5 nových funkcí pro ochranu soukromí v iOS 16, které musíte znát

Většina technologických gigantů má ve své historii hned několik úniků uživatelských dat. V některých případech data unikla zcela vědomě a cíleně za účelem zisku, v dalších případech pak omylem. Co se týče Applu, tak ten dělá vše pro to, aby chránil soukromí a bezpečnost svých zákazníků. A rozhodně se mu to daří, jelikož na kontě nějaké obrovské prohřešky nemá a mimo to neustále přichází s novými funkcemi, které se týkají ochrany soukromí. Několik nových přichází také v iOS 16 a my se na ně podíváme v tomto článku.