5 nových vychytávek pro AirPods v iOS 16, které vás rozhodně potěší

Vlastníte kromě iPhonu a dalších jablečných zařízení také AirPods? Pokud jste si odpověděli kladně, tak pro vás mám skvělou zprávu. Apple totiž v rámci nového operačního systému iOS 16 vylepšil způsoby, jakými můžeme s AirPods pracovat, a to velmi příjemným způsobem. V tomto článku se proto společně podíváme na 5 nových možností pro AirPods v iOS 16, které vás rozhodně potěší. Tak se na to rovnou vrhněme.

Pokud jste doposud chtěli zobrazit veškerá nastavení a předvolby AirPods, tak bylo nutné, abyste je prvně připojili k iPhonu, a poté přešli do Nastavení → Bluetooth, kde je našli a klepnuli u nich na ikonu ⓘ. V novém iOS 16 však došlo ke zjednodušení a k předvolbám AirPods se nyní dostanete o mnoho jednodušeji. Stačí, abyste sluchátka připojili k iPhonu, poté otevřeli aplikaci Nastavení, kde hned nahoře najdete řádek s vašimi AirPods , který stačí rozkliknout a ihned se vám vše potřebné zobrazí.

Patříte mezi vlastníky AirPods 3. generace, AirPods Pro či AirPods Max? V případě, že ano, tak jistě víte o tom, že můžete využívat prostorový zvuk, který funguje na základě otočení vaší hlavy k zařízení, ze kterého zvuk pochází. Díky tomu se tak cítíte prakticky jako v kině. V iOS 16 se však Apple rozhodl prostorový zvuk u podporovaných sluchátek ještě více vylepšit a přichází konkrétně s možností jeho přizpůsobení. V průvodci, která vás přizpůsobením provede, dojde pomocí přední TrueDepth kamery k naskenování vašich uší, podle čeho pak systém zvuk přizpůsobí. Pro využití stačí přejít do Nastavení → AirPods → Přizpůsobení prostorového zvuku.

Součástí všech přenosných Apple zařízení je baterie, která postupem času a využíváním ztrácí své vlastnosti. Aby se omezilo rychlému stárnutí, tak Apple přišel před nějakou dobou s funkcí Optimalizované nabíjení, která se dostala i na AirPods. Konkrétně tato funkce dělá to, že omezí nabíjení na 80 % s tím, že posledních 20 % dobije automaticky ve vhodnou chvíli. Doposud jste se však o tomto nemohli nijak dozvědět, a tak Apple v iOS 16 přichází s vychytávkou, která vás o aktivním optimalizovaném nabíjení informuje, a to v rámci rozhraní na iPhonu, které se zobrazí po otevření víka pouzdra sluchátek.

Nové zobrazení stavu baterie

Existuje nespočet různých způsobů, pomocí kterých je možné ověřit stav nabití AirPods či jejich pouzdra. Konkrétně tuto informaci zobrazíte třeba v rozhraní po otevření pouzdra, ve widgetu, ovládání přehrávání hudby apod. V novém iOS 16 pak přibyl nový způsob, pomocí kterého si nabití vašich AirPods můžete velmi jednoduše ověřit, a to dokonce i s pěknou grafikou. Konkrétně stačí, abyste pouze přešli do Nastavení → AirPods, kde se v horní části vaše sluchátka zobrazí, a to společně s informací o nabití jednotlivých sluchátek a samotného pouzdra, což určitě přijde vhod.