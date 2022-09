5 tipů ve Fotkách z iOS 16, které byste rozhodně měli znát

Přenesení úprav fotek

Součástí nativní aplikace Fotky je již po dobu několika let velmi schopný editor, který stojí za to. Uživatelům díky němu prakticky odpadá nutnost pro stahování jakéhokoliv softwaru pro úpravu fotek od třetí strany. Dostanete se do něj jednoduše tak, že otevřete fotku, a poté klepnete na Upravit vpravo nahoře. Problém byl ale doposud v tom, že úpravy nebylo možné přenášet z jedné fotky na druhou, takže bylo nutné každou fotku upravit zdlouhavě zvlášť a ručně. To se nyní v iOS 16 mění, a pokud byste chtěli úpravy přenést na další fotku, tak můžete. Stačí si původní upravenou fotku otevřít, a poté vpravo nahoře klepnout na ikonu tří teček. Z menu pak vyberte možnost Zkopírovat úpravy, a poté otevřete fotku, na kterou je chcete aplikovat. Opět klepněte na ikonu tří teček a z menu zvolte Vložit úpravy. Takto lze úpravy vložit i na více fotek najednou, stačí je označit a postupovat stejně.