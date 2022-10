V případě, že jste si pořídili iPhone 14 (Pro), tak nezapomínejte na to, že můžete využívat také technologii MagSafe. Tou ostatně disponují všechny iPhony 12 (Pro) a novější, takže se nejedná o nějakou exkluzivitu v případě „čtrnáctek“. MagSafe je technologie, která využívá magnety, jenž jsou umístěné v zádech iPhonu. Díky nim pak k jablečným telefonům můžete přicvaknout všemožné MagSafe příslušenství. V tomto článku se společně podíváme na 5 nejlepších MagSafe doplňků pro iPhone 14 Pro (Max), které by vám neměly chybět.

Začneme naprostým základem, který by neměl chybět žádnému uživateli novějšího iPhonu. Jedná se o klasickou Apple MagSafe nabíječku, kterou jednoduše přicvaknete na záda vašeho jablečného telefonu. Při využití originálního 20W adaptéru od Applu pak dokážete pomocí MagSafe nabíjet váš iPhone až výkonem 15 wattů, což je dvojnásobek oproti klasickému bezdrátovému Qi nabíjení. K této nabíječce jednoduše není co dodat – můžete si ji nechat na pracovním stole, přilepit ji na noční stolek apod. Fantazii se meze nekladou. Cena této originální nabíječky od Applu je 949 korun.

Některé novější vozidla již přímo v interiéru nabízí klasické bezdrátové nabíječky. O mnoho zajímavějším řešením jsou však MagSafe držáky do auta, které dokáží nejen váš iPhone nabíjet, ale zároveň ho také pomocí magnetické síly držet. To má hned několik výhod – jednak nabíjíte rychlostí 15 wattů, a jednak můžete iPhone při vystupování jednoduše sejmout, a to bez nutnosti manuálního otevírání čelistí apod. Těchto MagSafe držáků a nabíječek v jednom existuje mnoho, vybrali jsme každopádně Epico Ellipse, která vychází na 999 korun.

Apple kožená peněženka s MagSafe

Kamkoliv jdeme, tak v naprosté většině případech nosíme také peněženku, a to především kvůli dokladům či platebním kartám. V dnešní moderní době už bychom očekávali, že si doklady nahrajeme jednoduše do iPhonu, na to si ale ještě budeme muset počkat. Každopádně, pokud se vám nechce s sebou tahat klasickou peněženku, tak si můžete pořídit MagSafe peněženku. Do té vám vleze několik dokladů či karet a nosit ji budete na zádech vašeho iPhonu, a to právě díky magnetům. Kdykoliv bude potřeba, tak peněženku jednoduše oddělíte a vytáhnete z ní, co potřebujete. Nejkvalitnější a nejlepší MagSafe peněženky jsou ty originální přímo od Applu – jsou k dispozici v kůži a v několika barvách, jejich cena začíná na zhruba 13 stovkách.

Apple kožené peněženky s MagSafe koupíte zde