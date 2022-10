5 nejlepších nabíjecích adaptérů pro iPhone 14 (Pro)

Jak jistě většina z vás ví, tak Apple k novým iPhonům již po dobu několika let nepřibaluje nabíjecí adaptéry. K tomuto kroku je podle jeho slov rozhodl z ekologických důvodů, navíc k tomu už většina jablíčkářů nějaký nabíjecí adaptér jednoduše doma má, takže není třeba zbytečně zatěžovat planetu výrobou dalších. Pravdou ale je, že stále existují jedinci, kteří pořádný nabíjecí adaptér jednoduše nemají. V tomto článku se tak společně podíváme na celkově 5 nejlepších nabíjecích adaptérů z každého soudku pro iPhone 14 (Pro). Výběr je zaměřen tak, abyste mohli využívat rychlé nabíjení, takže v něm obyčejné adaptéry nenajdete.

Pokud rádi vsázíte na klasiku, popřípadě pokud si potrpíte na to, abyste všechno měli doma originální, tak je přesně pro vás určený 20W nabíjecí adaptér od Applu. Ten je naprosto ikonický, velmi kvalitní a hlavně si můžete být jistí tím, že ho využijete nejen k nabíjení iPhonu 14 (Pro), ale případně také dalších jiných zařízení. Tento nabíjecí adaptér nabízí jediný výstup USB-C, který dokáže nabíjet váš iPhone až 20 watty, což je maximální oficiálně podporovaný výkon. Cena tohoto adaptéru je 590 korun, je tedy dražší, ale rozhodně vám vydrží několik let – prostě sázka na jistotu.

Delší dobu jsem hledal nějaký adaptér, který by nabízel celkově dva USB-C výstupy, avšak s rozumným výkonem, aby nebyl zbytečně drahý. Takových adaptérů je bohužel jako šafránu, jelikož u většiny z nich se počítá, že k nim chcete připojit například také MacBook, a tak mají obrovský výkon – i na takový adaptér se podíváme. Do tohoto výběru jsem dále vybral adaptér ChoeTech Dual USB-C PD, který nabízí maximální výkon 40 wattů. Ten dokáže rozprostřít právě mezi dva USB-C výstupy, takže můžete jednoduše a bez problémů rychle nabíjet jak iPhone 14 (Pro), tak i Apple Watch (Ultra), což je dle mého naprosto paráda. Zbytečně tak nemusíte mít připojené v zásuvce dva adaptéry. Potěší vás také cena, která je 339 korun, (ne)výhodou pak může být integrovaná dioda indikující nabíjení.

Jak jsem zmínil na předchozí stránce, tak existují také extra výkonné adaptéry, které už lze svým způsobem považovat za jakési nabíjecí stanice. A zcela upřímně si myslím, že pokud využíváte na pracovním stole hned několik Apple produktů a potřebujete je zde i nabíjet, tak jsou právě tyto stanice to pravé ořechové. U většiny pracovních stolů totiž najdete obrovský prodlužovací kabel s nesmyslným počtem adaptérů pro každé zařízení, což vypadá nevkusně a zabírá místo. Ideálním adeptem je v tomto případě AlzaPower G300, který nabízí výkon 100 wattů a hlavně je zhotoven s využitím technologie GaN, takže je kompaktní. Nabízí celkově čtyři konektory, a to 2x USB-C, které poskytnou maximálně výkon 100 wattů, a 2x USB-C s maximálním výkonem 18 wattů. Jinak samozřejmě nechybí ochrana 4Safe, takže se opět není čeho obávat. Cena tohoto adaptéru je aktuálně 1 799 korun.

AlzaPower Car Charger P520

Většina novějších aut už má k dispozici USB, skrze které lze iPhone jednoduše nabíjet a případně také využívat CarPlay. Pokud však máte vůz staršího data, tak by se vám mohla hodit nějaká kvalitní auto-nabíječka. Nezapomněli jsme tedy ani na vás a do tohoto článku jsme vybrali AlzaPower Car Charger P520, která nabídne maximální výkon 28 W. Nabízí celkově dva výstupy, a to USB-C s výkonem až 18 wattů a USB-A s výkonem 10 wattů. Velmi důležitá je i v tomto případě ochrana 4Safe proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí, takže se nemusíte bát vznícení, jak se mnohdy stává u nekvalitních auto-nabíječek. Jinak se můžete těšit na LED indikaci nabíjení a velmi příjemnou cenu 249 korun, za kterou dostanete kvalitní produkt s podporou rychlého nabíjení i ve vašem autě.

