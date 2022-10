Apple každý rok představuje zbrusu nové iPhony, u kterých se vždy dočkáme mnoha zajímavých novinek. Pravdou ale je, že mnoho těchto novinek ve skutečnosti tak úplně nových není, jelikož s nimi často již před několika lety přišly telefony s Androidem. Kalifornský gigant má v tomto případě naprosto fantasticky zpracovaný marketing a vždy při představení předá jablíčkářům informace tak, aby si mysleli, že se jedná o něco velkolepého a prakticky revolučního, byť to ve skutečnosti tak úplně není pravda. Abych však nějakým způsobem zbytečně nekřivdil, tak na druhou stranu – pokaždé, když Apple přijde s nějakou novou funkcí, tak ji určitým způsobem pozmění a dotáhne do nejmenšího detailu. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 věcí a funkcí z iPhone 14 Pro (Max), se kterými přišel jako první Android.

Co se týče displeje s podporou always-on v jablečném světě, tak ve skutečnosti iPhone 14 Pro (Max) není prvním zařízením, které ho nabízí. Vůbec poprvé s ním přišly Apple Watch Series 5 a již v té době sklidily velký úspěch. Je však nutné dodat, že na poli chytrých telefonů je always-on již opravdu mnoho let starou funkcí, což jen potvrzuje fakt, že ji nabízí kdejaký Android střední třídy. Avšak zatímco always-on na Androidu zobrazuje pouze černé pozadí a bílou barvou data, tak u iPhonu 14 Pro (Max) zůstává v pozadí vidět tapeta, která je jen ztmavená. Toho bylo možné dosáhnout Display Enginem, který je součástí čipu A16 Bionic.

Apple je prakticky již od uvedení iPhonu X kritizován za využívání výřezu v displeji. Již v té době totiž ostatní chytré telefony nabízely namísto výřezu průstřel, který po designové stránce mohl v očích některých uživatelů vypadat lépe. Jablečná společnost přišla s průstřelem v displeji poprvé právě u iPhonu 14 Pro (Max), opět však došlo k tomu, že i tuto záležitost Apple dotáhl do toho nejmenšího detailu. Uživatelé se tak nemusí dívat jen na nudný a rušivý průstřel – namísto toho jej Apple proměnil v tzv. Dynamic Island, tedy v interaktivní ostrůvek, který se dokáže různými způsoby zvětšovat a roztahovat pro zobrazení různých informací a dat.

Již opravdu dlouhou dobu Apple u svých iPhonů využívá fotoaparát s rozlišením 12 MP – konkrétně od iPhonu 6s. Disponuje ním i iPhone 14 (Plus), zatímco iPhone 14 Pro (Max) se však již chlubí širokoúhlým fotoaparátem s rozlišením 48 MP. Rozlišení už ale dávno nehraje z hlediska kvality fotografie žádnou extra velkou roli, což nám jablečné telefony dokazují každý den. Ano, například takový Samsung už několik let nabízí fotoaparát s více než 100 MP, ve skutečnosti je ale tento údaj poněkud zbytečný a iPhone 14 Pro (Max) i se 48 MP fotoaparátem v naprosté většině testů drtí konkurenci. Na tom má mimo jiné zásluhu nový Photonic Engine, který se stará o vylepšení zachycené fotografie.

Přední kamera s automatickým ostřením

S velkou novinkou přichází u iPhonů 14 (Pro) přední kamera, která vůbec poprvé v historii jablečných telefonů nabízí automatické zaostřování. Doposud měly iPhony klasickou přední kameru bez automatického ostření, takže byl obraz fixně zaostřen, čímž mimo jiné nebylo možné dosáhnout rozostření pozadí a museli jsme využívat portrétní režim. Využitím předního fotoaparátu s automatickým ostřením se tak kompletně mění způsob jeho využívání a snímky či videa z něj budou o mnoho lepší. Co se týče konkurenčního Androidu, tak zde už delší dobu existuje telefony s touto vychytávkou. Samsung s ní přišel poprvé již v roce 2017, a to u Galaxy S8, Google pak o rok později u Pixelu 3. Apple si dal tedy opět načas, zmínit však můžeme opětovné dotažení do detailu, jelikož nechybí podpora Photonic Engine.