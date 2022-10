5 důvodů, proč byste měli sáhnout po iPhone 13 Pro Max namísto iPhone 14 Plus

Apple před několika týdny představil a následně i začal prodávat nové iPhony 14 (Pro), tedy až na jeden model – iPhone 14 Plus. V případě, že se vám zalíbil, tak si na něj prozatím ještě musíte počkat, a to konkrétně do 7. října. Jedná se o zbrusu nový iPhone, který nahradil tehdejší modely s označením mini. Jablíčkáři ale z velké části s nejnovějším iPhonem 14 (Plus) nejsou tak úplně spokojení, jelikož je z velké části totožný s loňskou generací. Mnoho z nich tak doporučuje namísto iPhonu 14 Plus pořízení použitého iPhonu 13 Pro Max, který je dokonce výrzaně levnější. My se společně v tomto článku podíváme na 5 důvodu, proč byste se takto měli rozhodnout i vy. Použitý iPhone 13 Pro Max koupíte zde Mohlo by vás zajímat 7 věcí, které umí iPhone 13 (Pro) oproti předchozím generacím iPhone Pavel Jelič 28. 2. 2022

Lepší displej Jak iPhone 14 Plus, tak i iPhone 13 Pro Max, disponují z hlediska specifikací prakticky totožnými displeji. Konkrétně se tedy jedná o 6.7″ OLED displeje s označením Super Retina XDR, rozlišením 2778 × 1284 při 458 pixelech na palec a maximálním jasem 800 nitů, potažmo špičkovým HDR jasem 1200 nitů. Je tady ale jeden podstatný rozdíl – iPhone 13 Pro Max totiž podporuje technologii ProMotion, tedy adaptivní obnovovací frekvenci displeje až do 120 Hz. Oproti tomu iPhone 14 Plus nabízí stále jen fixní obnovovací frekvenci 60 Hz. Nezdá se to jako velký rozdíl, ale jakmile jednou ProMotion okusíte, už nikdy nebudete chtít mít v ruce iPhone s „klasickým“ displejem. Displej iPhone 13 Pro (Max) mpv-shot0554 mpv-shot0558 mpv-shot0553 mpv-shot0556 Vstoupit do galerie

Profesionálnější fotoaparát Další rozdíly najdeme na poli fotoaparátů. Zatímco iPhone 14 Plus disponuje pouze dvěma objektivy, a to širokoúhlým a ultra-širokoúhlým, tak iPhone 13 Pro Max nabízí navíc ještě teleobjektiv. Hlavní širokoúhlé fotoaparáty jsou prakticky stejné, ultra-širokoúhlý objektiv iPhonu 14 Plus má pak světelnost f/2.4, zatímco iPhonu 13 Pro Max f/1.8. Velké rozdíl však dělá především teleobjektiv, díky kterému zvládá iPhone 13 Pro Max až 3x přiblížení optickým zoomem, zatímco iPhone 14 Plus jen 2x optické přiblížení. Navíc k tomu ještě zvládá iPhone 13 Pro Max focení portrétů v nočním režimu a makro fotografie, profesionální fotografové pak ještě ocení možnost focení do ProRAW a natáčení do ProRes. Mimo to se pak iPhone 13 Pro Max ještě chlubí LiDARem, který se hodí nejen při focení nočních portrétů. Mohlo by vás zajímat 5 věcí, které (možná) nevíte o fotoaparátu iPhone 13 (Pro) iPhone Pavel Jelič 7. 10. 2021

Ocelový rámeček a výběr barev Modely s označením Pro nabízí již od počátku rámeček z nerezové ocele, zatímco ty klasické z leteckého hliníku. Nerezová ocel je samozřejmě o mnoho odolnější než klasický hliník, což je rozhodně výhoda iPhonu 13 Pro Max. Co se pak týče barev, tak ty jsou čistě subjektivní, dle mého názoru je však paleta dostupných zbarvení iPhonu 13 Pro Max o mnoho zajímavější a působí profesionálněji. iPhone 13 Pro Max je konkrétně k dispozici v alpsky zelené, stříbrné, zlaté, grafitově šedé a horsky modré, zatímco iPhone 14 Plus v modré, fialové, temně inkoustové, hvězdně bílé a červené. iPhone 13 Pro (Max) barvy iphone-13-pro-max-barvy4 iphone-13-pro-max-barvy2 iphone-13-pro-max-barvy1 iphone-13-pro-max-barvy3 iphone-13-pro-max-barvy5 Vstoupit do galerie Barvy iPhone 14 (Plus) iPhone 14 25 iPhone 14 22 iPhone 14 24 iPhone 14 21 iPhone 14 23 Vstoupit do galerie

Delší výdrž baterie Oba dva srovnávané iPhony jsou až na pár setin milimetru z hlediska rozměrů stejné a co se týče baterií, tak zde je rozdíl pouhých 27 mAh ve prospěch iPhonu 13 Pro Max. Z toho by mělo plynout, že oba dva iPhony vydrží na jedno nabití stejně, popřípadě že by měl více vydržet iPhone 14 Plus, když se jedná o novější model. Opak je však pravdou a i na poli výdrže baterie vyhrává iPhone 13 Pro Max. Ten dokáže při přehrávání videa vydržet 28 hodin a při streamování videa 25 hodin. Oproti tomu, iPhone 14 Plus vydrží 26 hodin při přehrávání videa a 20 hodin při streamování videa. Loňský iPhone 13 Pro Max ztrácí jen ve výdrži při přehrávání zvuku – nabízí výdrž 95 hodin, zatímco konkurent rovných 100 hodin. Mohlo by vás zajímat 10 tipů pro zvýšení výdrže baterie iPhone v iOS 16 iPhone Pavel Jelič 15. 9. 2022