Apple s nasazením USB-C u AirPods či příslušenství pro Macy spěchat nehodlá

Je tomu jen pár dní, co Evropský parlament schválil nařízení, že od podzimu 2024 musí využívat smartphony, tablety a fotoaparáty prodávané na území EU jednotný konektor – konkrétně pak USB-C. Pokud si však myslíte, že bude v tomto směru chtít Apple spěchat a na USB-C z Lightningu všude přejít co možná nejdříve, jste na omylu. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman.

Přestože iPhony mají na USB-C z Lightningu přejít podle dostupných informací už příští rok, zdroje Marka Gurmana tvrdí, že u AirPods a Magic periferií pro Macy se s přechodem počítá až v roce 2024. Proč tomu tak je sice zdroje neprozradily, je nicméně možné, že je právě na tento rok naplánován větší upgrade těchto produktů a změna Lightningu za USB-C tak do upgradu logicky zapadá. V opačném případě by totiž musel Apple přecházet z Lightningu na USB-C “jen tak”, což by bylo do jisté míry zvláštní. Na druhou stranu je však pravda, že by sjednocení portu příslušenství s nabíjecím portem iPhonu dávalo z hlediska uživatelského komfortu zřejmě suverénně největší smysl.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak se celkově Apple k přechodu na USB-C postaví, respektive jaké možnosti iPhony díky nim nabídnou. USB-C je totiž oproti Lightningu technologicky daleko pokročilejší, díky čemuž bychom se tak mohli dočkat jednak výrazného zrychlení nabíjení, zlepšení přenosových rychlostí dat, ale také třeba možnosti připojit přes USB-C k iPhonu monitor a vytvořit si tak jednoduchý osobní počítač ve stylu Samsung Dex. Vše ale v tomto směru ukáže až čas.