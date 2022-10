Schváleno EU: iPhony musí mít od roku 2024 USB-C namísto Lightningu!

Smrt Lightningu odklepnuta. Tak přesně takto by se dalo ve zkratce shrnout čerstvě oznámené rozhodnutí evropského parlamentu o sjednocení nabíjecích standardů u produktů prodávaných na území Evropské unie. Evropský parlament totiž odsouhlasil to, o čem se v posledních týdnech a měsících čile hovořilo a co možná Applu již nějakou dobu přidělává nemalé vrásky na čele.

Evropský parlament schválil konkrétně to, že do konce roku 2024 musí být všechny mobily, tablety a fotoaparáty opatřeny jednotným nabíjecím portem, kterým není samozřejmě nic jiného než právě USB-C. Od jara 2026 se pak povinnost využívat coby nabíjecí port USB-C vztahuje i na notebooky, což je však pro Apple vzhledem k tomu, že MacBooky USB-C již využívají bezproblémové. Co se však přechodu z Lightningu na USB-C nevyhne jsou iPhony a základní iPady, přičemž velmi pravděpodobně Apple spolu s nimi rovnou na USB-C přejde i u svých periferií, příslušenství a zkrátka všeho co Lightningem oplývá.

Poměrně zajímavé je to, že zatímco po prvotních zveřejněních daného zákona před několika lety se ze strany běžných uživatelů, ale třeba i politiků ozývaly kritické hlasy točící se kolem zásahu do svobodného podnikání, nynější verzi “sjednocujícího” zákona odsouhlasilo 602 poslanců, přičemž jen 13 hlasovalo proti a 8 se zdrželo. Je tedy jasné, že celkový pohled na danou problematiku se za poslední měsíce poměrně dost změnil. Z pohledu uživatele je však sjednocení portů jedině dobře, jelikož se zvýší jejich komfort díky možnosti využít jednu nabíječku pro veškerou elektroniku.